Cơ đồ đất nước và khát vọng dân tộc hùng cường

Năm 2019 - Năm bứt phá đã chính thức khép lại. Đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện và đáng mừng để bước vào năm 2020 với đầy ắp các sự kiện quan trọng.

Nhìn lại năm 2019, chúng ta vui mừng với những kết quả toàn diện đạt được trên hầu hết các lĩnh vực, và niềm vui ấy đang lan tỏa rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo... Với ý chí, nỗ lực, tinh thần đoàn kết, quyết tâm không ngừng nghỉ, không lùi bước trước khó khăn, chúng ta đã có năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành toàn bộ 12/12 chỉ tiêu phát triển được Quốc hội giao. Trong đó, quy mô nền kinh tế năm 2019 đã đạt hơn 262 tỷ USD; quy mô xuất nhập khẩu đã vượt mốc 500 tỷ USD (hơn 517 tỷ USD); cán cân thương mại hàng hóa đạt thặng dư kỷ lục gần 10 tỷ USD; dự trữ ngoại hối đạt gần 80 tỷ USD,… đây là “những con số mà 10 năm trước chúng ta không thể hình dung được”, như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương vào những ngày cuối năm vừa qua.

Đáng phấn khởi là, quy mô nền kinh tế lớn nhưng chúng ta vẫn giữ được đà tăng trưởng hàng đầu khu vực và thế giới (7,02%). Chúng ta cũng không chấp nhận đánh đổi giữa tăng trưởng nhanh và ổn định kinh tế vĩ mô khi giữ được lạm phát ở mức rất thấp (2,79%), ngân sách thặng dư, chi nợ công giảm mạnh,… Chúng ta cũng không đánh đổi giữa số lượng và chất lượng tăng trưởng, giữa tăng trưởng cao và tăng trưởng bền vững,...

Những thành tựu chúng ta đã đạt được không phải là “chúng ta tự khen nhau, động viên nhau” mà là sự thật được bạn bè quốc tế ghi nhận và như đánh giá của Ngân hàng Thế giới trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế bán thường niên công bố ngày 17-12: “Mây đen phủ lên toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn đang tỏa nắng ở Việt Nam”.

Nhớ lại khi phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế như ngày nay; nhưng đất nước cũng đang đứng trước những khó khăn rất lớn, tình hình thế giới diễn biến không thể lường hết được; chúng ta vui mừng với những thành tựu, kết quả to lớn nhưng tuyệt nhiên không được chủ quan, tự mãn, không được quá say sưa với thắng lợi, ngủ quên trên vòng nguyệt quế”. Và trong Hội nghị Chính phủ với các địa phương vừa mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh: Chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được, vì đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Cũng với tinh thần ấy, Người đứng đầu Chính phủ cũng đã nhiều lần yêu cầu các bộ, ngành, doanh nghiệp: “Không được thỏa mãn non” và trong Hội nghị với các địa phương vừa qua, một lần nữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại: “Năm nào tôi cũng muốn nhắc lại lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là “không ngủ quên trên vòng nguyệt quế”.

Chúng ta vui mừng với những kết quả đã đạt được nhưng chúng ta sẽ “không ngủ quên trên vòng nguyệt quế” bởi chúng ta ý thức rõ ràng rằng, bên cạnh những thành tựu, những điểm sáng thì bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước vẫn còn không ít những gam màu xám và con đường đi lên của đất nước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức.

“Ngưỡng quốc gia có thu nhập trung bình cao đang ở ngay trước mắt”, nhưng bẫy thu nhập trung bình vẫn như một cột mốc cao đòi hỏi tất cả chúng ta phải chung sức đồng lòng mới có thể vượt qua. Như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định: “Nếu chúng ta tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng GDP cao như hiện nay thì trong 2 thập niên tới chúng ta trở thành quốc gia có thu nhập cao vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước. “Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần lỡ một nhịp tăng trưởng, cột mốc đó sẽ bị lùi lại ít nhất vài năm”.

Bên cạnh đó, đồng bào và cử tri cả nước vẫn còn bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường; mất vệ sinh an toàn thực phẩm; tệ nạn lan tràn; văn hóa, đạo đức xã hội xuống cấp; trước “một bộ phận không nhỏ” thoái hóa, biến chất; hiện tượng “cả họ làm quan”, “bổ nhiệm thần tốc”, “đồng chí này là con đồng chí nào”,… vẫn còn diễn ra. Chúng ta cũng đã tích cực cải cách, nhưng vẫn còn tình trạng trên nóng dưới lạnh, trên rải thảm, dưới rải đinh. Thực tế vẫn tồn tại không ít thủ tục, “giấy phép con” không chỉ hành người dân, doanh nghiệp mà hành cả cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống công quyền, đến mức các đại biểu Quốc hội phải cảm thán trong phiên họp tại nghị trường được tường thuật trực tiếp tới đồng bào và cử tri cả nước.

Và đau xót hơn, lòng tham mù quáng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm đã dẫn lối đưa đường khiến nhiều cán bộ cao cấp không chiến thắng được cám dỗ, thực hiện chuyến tàu vét vào buổi hoàng hôn nhiệm kỳ, dẫn tới bị kỷ luật, bị sa vào vòng lao lý. “Tôi có ăn năn hối hận một ngàn lần đi nữa cũng đã muộn rồi. Bây giờ đối với cuộc đời tôi đã mất tất cả”; “Bị cáo chỉ mong muốn làm sao chấp hành án, trước khi chết thì được ra tù để được chết tại nhà mình, trong vòng tay người thân, nếu có chết thì là ma tự do, chứ không phải ma tù”; “Bị xử về tội tham nhũng là một nỗi nhục, như nhát dao, nhát chém để lại vết sẹo trong tâm hồn tôi đến hết cuộc đời”… những lời sám hối muộn màng của các cựu cán bộ cao cấp trước tòa nghe thật xót xa… Việc chúng ta kỷ luật cán bộ thật đau xót nhưng không thể không làm bởi nói như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chúng ta cần cảnh tỉnh 1 người để cứu vạn người, cứu cơ đồ của đất nước. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng còn nói rằng: Cơ đồ chúng ta xây dựng 75 năm qua nếu có sụp đổ cũng do mình có làm tốt công tác cán bộ hay không chứ không phải do kẻ thù.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì nhiều lần chia sẻ về khát vọng dân tộc hùng cường. Phát biểu khai mạc Hội nghị của Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2020, một lần nữa Thủ tướng bày tỏ về khát vọng lớn lao ấy: “Dân tộc chúng ta là con Lạc cháu Hồng, có khát vọng không ngừng vươn cao, bay xa như truyền thuyết chim Lạc”.

Với tinh thần, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững… chúng ta tin tưởng, bước sang năm mới 2020 - Năm kỷ niệm 90 năm Đảng phất ngọn cờ hồng, vượt bão tố cuồng phong xây sự nghiệp - Năm kỷ niệm 75 năm đất nước dệt trang sử đỏ, băng sóng gió thác ghềnh dựng tương lai, những gam màu xám sẽ dần biến mất để bức tranh đất nước ngày càng tươi sáng hơn./.

Chinhphu.vn