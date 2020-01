Chuyển biến trong học và làm theo Bác ở Vụ Bản

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua học và làm theo Bác trên địa bàn huyện Vụ Bản ngày càng lan tỏa sâu rộng. Qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, trở thành những tấm gương sáng cổ vũ, vận động nhân dân noi theo, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cán bộ xã Kim Thái hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Đoạn đường giao thông trước Trường Tiểu học xã Trung Thành là nơi đi lại của nhân dân 10 thôn và gần 400 học sinh trong xã, do mật độ người và phương tiện tham gia giao thông cao, lại bị xuống cấp, không có biển báo nên thường xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Trước thực trạng đó, xã Trung Thành đã chọn việc học và làm theo Bác gắn với việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tuyến đường trên. Ủy ban MTTQ xã đã tiến hành khảo sát và tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông với 130 hộ dân cơ sở và các hộ dân trên tuyến đường; triển khai làm 2 biển treo ở 2 đầu tuyến đường để cảnh báo người dân cũng như các phương tiện tham gia giao thông, đồng thời huy động 15 triệu đồng đóng góp của người dân để cải tạo đường; thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các hộ trên trục đường tự giác dọn vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang cây cối lấn ra đường. Do vậy trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường được bảo đảm.

Còn ở Công an huyện Vụ Bản học và làm theo Bác của Thượng tá Phan Văn Lý, Trưởng Công an huyện đã có sức lan tỏa đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Thực hiện phong trào “Công an Nam Định làm theo lời Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Thượng tá Phan Văn Lý luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đơn vị, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không quản ngại khó khăn. Là người đứng đầu đơn vị, Thượng tá Phan Văn Lý đã lựa chọn những nhiệm vụ công tác trọng tâm, chuyên đề có ý nghĩa đột phá gắn với việc học và làm theo Bác để triển khai thực hiện. Trong đó, đã tăng cường sự chỉ đạo và phối hợp của các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương, tập thể cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện nghiêm túc có hiệu quả kế hoạch, mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh; chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, kịp thời phát hiện tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt tình hình vụ việc có liên quan, không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự. Nhờ đó, nhiều năm qua, tình hình tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội của huyện Vụ Bản cơ bản đã được kiềm chế. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn rất nhiều mô hình học và làm theo Bác hiệu quả, trở thành những điểm sáng, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như: mô hình “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông”, “Tổ Cựu chiến binh vì dân”, “Phụ nữ Vụ Bản chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”...

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Vụ Bản đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Đến nay, Đảng bộ có 63/63 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo Bác. Nhiều cơ quan, đơn vị khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn; trong đó Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp với tiêu chí “Đối với Đảng, đối với nhân dân, đối với công việc, đối với bản thân, đối với đồng chí, đồng nghiệp, đối với các thế lực thù địch”; Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng khẩu hiệu hành động: “Phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, giữ vững kỷ cương, đề cao trách nhiệm”; Công an huyện với khẩu hiệu “Công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới”; Bệnh viện huyện với khẩu hiệu “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”… Bên cạnh đó, các chi bộ định hướng cho mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn những phần việc cụ thể, phù hợp, bám sát với cương vị công tác để đăng ký thực hiện nội dung học và làm theo Bác. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Gắn việc học và làm theo Bác với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo… Với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, tiêu biểu trong học và làm theo Bác, trong 3 năm qua, toàn huyện đã có gần 300 mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 14 cá nhân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 ở Vụ Bản là cơ sở vững chắc tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong xã hội, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng