Công an Nam Định "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, tăng cường cơ sở"

Đại tá, PGS.TS Phạm Văn Long

Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh

Năm 2019, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã phát động tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, tăng cường cơ sở”. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả 9 công tác trọng tâm trên từng lĩnh vực. Kết quả, Công an tỉnh Nam Định đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu thi đua của Bộ Công an, UBND tỉnh đề ra; được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhân dân ngợi khen, đánh giá cao. Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 diễn ra tại Hà Nội vừa qua, Công an tỉnh Nam Định vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc, toàn diện, dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2019 của Bộ Công an.

Một trong những thuận lợi về lãnh đạo, chỉ đạo công tác công an trong năm 2019, chính là Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm bổ nhiệm đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, kiện toàn Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Ngay khi được kiện toàn, Ban thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, quy tụ đoàn kết thống nhất trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành trên 100 văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ban hành hơn 400 văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai toàn diện các mặt công tác công an, bảo đảm ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình và bảo đảm an ninh từ xa; chủ động tấn công chính trị vào các tổ chức phản động lưu vong không để hình thành công khai tổ chức chính trị đối lập. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị, đoàn khách quốc tế. Nổi bật, đã đảm bảo tuyệt đối an toàn đoàn đồng chí Thủ tướng Chính phủ, các ủy viên Bộ Chính trị, trên 70 đồng chí là ủy viên Trung ương Đảng và hơn 2.200 đại biểu các bộ, ngành, địa phương trong cả nước tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội tổ chức tại huyện Xuân Trường với trên 20 nghìn chức sắc và giáo dân về dự... Toàn tỉnh không có điểm nóng về khiếu tố.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Bộ Công an đề ra, kéo giảm tội phạm, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, được chính quyền các cấp và nhân dân đồng tình, ủng hộ cao. Lực lượng Cảnh sát Hình sự tiếp tục tập trung giải quyết 2 loại tội phạm đặc trưng: Tội phạm hoạt động ổ nhóm côn đồ, sử dụng vũ khí gây án và trộm cắp tài sản. Tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội, tội phạm hoạt động "Tín dụng đen" cũng được đấu tranh mạnh và đạt được kết quả nổi bật. Tính riêng tội phạm hoạt động “tín dụng đen” đã phát hiện, điều tra 12 vụ; triệt phá 3 băng nhóm, 18 đối tượng hoạt động tín dụng đen; khởi tố 12 vụ, 40 bị can. Nổi bật, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Điển hình như Công an thành phố Nam Định đã thành lập 4 tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát công khai trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Chỉ với 3 tháng đi vào hoạt động, 4 tổ công tác đặc biệt đã xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm TTATGT, bắt 1 đối tượng đào ngũ, 1 đối tượng truy nã, 7 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, kịp thời ngăn chặn 3 vụ đánh nhau và bắt giữ 9 đối tượng trộm cắp tài sản. Sự xuất hiện của 4 tổ công tác đặc biệt đã tạo sức mạnh răn đe, kiềm chế tội phạm và các vi phạm pháp luật khác được chính quyền và người dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tiếp tục ghi dấu ấn với 29 chuyên án được đấu tranh thắng lợi; 14 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh và 7 tụ điểm chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện được triệt xóa; Phát hiện, bắt giữ 1.518 vụ, 1.644 đối tượng; thu 110,5 bánh heroin, 16,5kg ma túy đá, 110g cỏ mỹ, 18.658 viên ma túy tổng hợp, 1,5kg ketamin, 1kg bột thuốc lắc, 2 khẩu súng, 3,3 tỷ đồng và nhiều vật chứng khác có liên quan. Tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường tiếp tục được đấu tranh quyết liệt, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đấu tranh thành công 8/7 chuyên án về tội phạm kinh tế, trong đó có 5 vụ kinh tế tham nhũng, thu hồi trên 20 tỷ đồng. Công tác khởi tố, bắt, giam giữ, xử lý tội phạm không để xảy ra oan, sai; đảm bảo an toàn cơ sở quản lý giam giữ.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TTATXH với nhiều biện pháp sáng tạo, hiệu quả tạo chuyển biến rõ nét về trật tự ATGT, TTCC. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Nhất là, đã đảm bảo an toàn cho Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại từ 6 giờ sáng ngày 20-3-2019 sau hơn 7 tháng xả trạm. Công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được đẩy mạnh. Kiện toàn trên 3.392 đội dân phòng và 3.912 đội PCCC cơ sở; tổ chức 154 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng chữa cháy cơ sở. Làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thu hồi 11 khẩu súng, 3 lựu đạn, 609 viên đạn các loại, 31 công cụ hỗ trợ; khởi tố 37 vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ, thu hồi trên 500kg pháo nổ các loại. Ứng dụng khoa học công nghệ, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết; nâng cao văn hóa ứng xử trong giải quyết công việc với tổ chức, cá nhân... Qua đó, góp phần cải cách hành chính, phục vụ tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác được thuận tiện, rút ngắn thời gian.

Chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, kỹ thuật nghiệp vụ, khoa học hình sự, hồ sơ nghiệp vụ được nâng lên, góp phần phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế các loại tội phạm.

Công tác phối hợp giữa Công an tỉnh với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được những kết quả quan trọng. Ngoài 45 mô hình phong trào đang phát huy tác dụng, Công an tỉnh đang tiếp tục nhân rộng 2 mô hình “Camera an ninh”, “Tổ cựu chiến binh vì dân”; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh tổng kết 15 năm mô hình “An toàn trường học” và triển khai mô hình mới “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường” được lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao, có văn bản hướng dẫn nhân rộng ra toàn quốc. Nhờ triển khai hiệu quả những mô hình phong trào về ANTT, Nam Định hiện không còn địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTXH. Kết quả này đã góp phần không nhỏ đưa Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên trong toàn quốc hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Năm 2019, Công an tỉnh Nam Định tiếp tục duy trì mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động, đáp ứng nhu cầu chính đáng của đông đảo quần chúng tín đồ, sống “tốt đời đẹp đạo” theo quy định của pháp luật. Các chức sắc, tín đồ đồng hành cùng dân tộc, đồng lòng với chính quyền, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an giải quyết những vấn đề về ANTT, không để phát sinh phức tạp.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thanh tra, pháp chế - cải cách hành chính, hậu cần - kỹ thuật được tập trung lãnh đạo, bám sát yêu cầu nhiệm vụ; đáp ứng công tác thường xuyên và chiến đấu của toàn lực lượng. Kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh CAND được siết chặt. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” tiếp tục được đẩy mạnh. Đội tuyển bóng bàn và Đội tuyển cầu lông Công an tỉnh tham gia Đại hội khỏe do Bộ Công an tổ chức đều đạt giải Nhất toàn đoàn.

Năm 2019, Công an tỉnh Nam Định đã triển khai tinh gọn đầu mối các phòng, các đội để bộ máy Công an tỉnh tinh gọn hơn, hoạt động hiệu quả hơn theo đúng Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị định số 01/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an”. Theo đó, mô hình tổ chức, bộ máy Công an tỉnh còn 37 đầu mối, gồm 27 phòng, 10 Công an huyện, thành phố; 107 đơn vị cấp đội (giảm 5 đơn vị cấp phòng và 29 đơn vị cấp đội). Thực hiện Đề án 106/BCA của Bộ Công an về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đến tháng 10-2019, Công an tỉnh Nam Định đã bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 204/204 xã, thị trấn theo đúng quy định của Bộ Công an; thành lập Chi bộ Công an xã và trang bị 20 danh mục tài sản, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện... Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng và giao nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ hướng dẫn Công an xã chính quy triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ngay khi về với cơ sở, các đồng chí công an chính quy đã chủ động phối hợp với lực lượng công an viên bán chuyên trách tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã triển khai giải quyết nhiều vấn đề dư luận xã hội quan tâm, làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự, được chính quyền cơ sở, nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Một điều rất đáng tự hào, đó là Công an tỉnh Nam Định xuất hiện nhiều gương cán bộ, chiến sĩ mưu trí, dũng cảm trong truy bắt tội phạm; những gương người tốt, việc tốt vì nhân dân phục vụ; nhặt được của rơi trả cho chính chủ; sẵn sàng quyên góp, ủng hộ những đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo... Tiêu biểu, Đại úy Trần Đức Giảng - Đại đội trưởng, Phòng Cảnh sát Cơ động, Thiếu úy Trần Quang Đạt, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH cùng với 3 đồng đội khác đã kịp thời sơ cứu và di chuyển an toàn đến khu vực cấp cứu một cổ động viên nhí mới 4 tuổi bị co giật giữa khán đài nghẹt thở - sân vận động Thiên Trường. Trong quá trình di chuyển cháu bé đến khu vực xe cấp cứu, Đại úy Giảng đã nén đau đưa tay vào giữa hai hàm răng của em bé đang co giật, tránh cho cháu khỏi cắn phải lưỡi. Em bé sau đó đã được an toàn trở về với bố mẹ. Hành động của Đại úy Giảng và đồng đội đã được người dân trên khắp cả nước đánh giá cao.

Với những thành tích đã đạt được trên tất cả các mặt công tác công an trong năm 2019, Công an tỉnh Nam Định vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc, toàn diện, dẫn đầu phong trào thi đua” của Bộ Công an.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, cũng là năm lực lượng Công an nhân dân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống, với khí thế ấy, Công an tỉnh Nam Định cần quyết tâm cao để khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp công tác phù hợp, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra trong năm 2020. Công an tỉnh Nam Định đang sẵn sàng thực hiện phong trào thi đua năm 2020 với mục tiêu cao nhất là vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân; tiếp tục giữ vững danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ./.