Việt Nam có 15 khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2030

Tại phiên họp thứ 41 (năm 2021), Đại hội đồng UNESCO đã chọn ngày 3-11 hàng năm là Ngày quốc tế về khu dự trữ sinh quyển (KDTSQ) nhằm thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững trên toàn cầu. Năm nay, Ngày quốc tế về KDTSQ lần đầu tiên được tổ chức trên toàn thế giới.

Ngày 3-11, Bộ TN và MT phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng và Ủy ban quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế về KDTSQ tại KDTSQ quần đảo Cát Bà (địa điểm tại Vườn quốc gia Cát Bà - vùng lõi KDTSQ), huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Tại lễ mít tinh, Bộ TN và MT đề nghị các cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố có KDTSQ tiếp tục hợp tác triển khai các hành động nhằm thúc đẩy việc phát triển mạng lưới các KDTSQ trong thời gian tới. Cụ thể: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của các KDTSQ đối với sự sống của con người và thiên nhiên, đồng thời kêu gọi mọi người dân cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các dịch vụ hệ sinh thái, tăng cường quản lý và phát huy chức năng về bảo tồn, hỗ trợ và phát triển của các KDTSQ tại địa phương. Thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các quy định về quản lý, bảo vệ môi trường KDTSQ và nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban quản lý và trách nhiệm của chính quyền các cấp trong quản lý bền vững KDTSQ. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, giáo dục và phát huy các giá trị văn hóa của KDTSQ. Đẩy mạnh các giải pháp đầu tư vào bảo tồn, quản lý và phát triển bền vững các KDTSQ thế giới tại địa phương để tăng cường kết nối giữa con người và thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Bộ TN và MT đang tiếp tục hướng dẫn đề cử, quản lý các KDTSQ thế giới, phấn đấu đến năm 2030 có 15 KDTSQ thế giới được UNESCO công nhận và nâng cao hiệu quả quản lý. Đồng thời, Bộ hỗ trợ triển khai các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và quản lý KDTSQ Tây Nghệ An, KDTSQ Cù Lao Chàm - Hội An, KDTSQ Đồng Nai trong khuôn khổ dự án “Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam” (dự án BR) do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ thông qua UNDP tại Việt Nam./.

PV