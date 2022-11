Tỷ trọng giao dịch rút tiền mặt năm 2022 giảm xuống mức 6,9%

Đại diện Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) cho biết: Tỷ trọng giao dịch rút tiền mặt trên tổng số lượng giao dịch xử lý qua hệ thống Napas tiếp tục giảm từ 12,1% năm 2021 xuống mức 6,9% năm 2022.

Số liệu thống kê năm 2022 của Napas nêu: Tổng số lượng và giá trị giao dịch qua hệ thống Napas tăng trưởng 92% về số lượng giao dịch và 83% về giá trị giao dịch so với năm 2021; số người sử dụng dịch vụ thẻ tăng trưởng 93% và người dùng tài khoản tăng 174% so với năm 2021; tỷ trọng giao dịch thanh toán thẻ nội địa tiếp tục tăng từ 29% trong năm 2021 lên 32% của năm 2022 cho thấy xu hướng của người dân ngày càng quen và ưa chuộng thanh toán bằng thẻ nội địa thay cho việc rút và sử dụng tiền mặt.

Với mục tiêu không ngừng triển khai mở rộng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại đáp ứng nhu cầu thanh toán cho người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ nền kinh tế, năm 2022, Napas đã phối hợp các tổ chức thành viên (TCTV) triển khai nhiều dự án mới.

Trước đó, Báo cáo của Công ty phân tích và dữ liệu GlobalData (Luân Đôn, Anh) cho hay: Thị trường thanh toán thẻ Việt Nam dự kiến tăng trưởng 23,8%, đạt 859,2 nghìn tỷ đồng (37,6 tỷ USD) năm 2022.

Để có sự tăng trưởng này là do chi tiêu của người tiêu dùng tăng; đồng thời Chính phủ vẫn đang khuyến khích người dân sử dụng thanh toán kỹ thuật số. Báo cáo cho thấy, giá trị thanh toán bằng thẻ tại Việt Nam tăng trưởng ở mức 13,7% vào năm 2021, tăng mạnh so với mức tăng trưởng thấp 2,2% vào năm 2020 do chi tiêu của người tiêu dùng giảm từ khi COVID-19 bùng phát.

Theo Công ty phân tích và dữ liệu GlobalData, trước đây Việt Nam được biết đến là một nền kinh tế chủ yếu dựa vào tiền mặt với dân số sử dụng dịch vụ ngân hàng thấp - những người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng, chiếm 34%. Hiện, mặc dù tiền mặt vẫn là phương thức thanh toán phổ biến tại Việt Nam nhưng thanh toán bằng thẻ đã và đang gia tăng nhanh chóng./.

PV