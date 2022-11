Trường THPT Xuân Trường C kỷ niệm 20 năm thành lập

Sáng 20-11, Trường THPT Xuân Trường C (Xuân Trường) tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022), 20 năm thành lập trường và Đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2002, Trường THPT Xuân Trường C được thành lập, đóng trên địa bàn xã Xuân Đài. Chặng đường 20 năm qua, tập thể đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường luôn đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, từng bước trưởng thành và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hiện nay trường có quy mô 21 lớp với 865 học sinh, 56 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường được xây mới khang trang, hiện đại; các phòng học đẹp, đầy đủ các thiết bị, phòng thí nghiệm, phòng tin học, máy tính… Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngày càng được tăng cường, củng cố nâng cao chất lượng trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay 100% cán bộ giáo viên nhà trường đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn. Những năm gần đây, chất lượng giáo dục toàn diện của trường không ngừng được nâng cao. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng hàng năm tăng cao, trong đó có nhiều học sinh trúng tuyển vào các trường đại học danh tiếng trên cả nước. Nhà trường chú trọng giáo dục cho học sinh toàn diện từ đạo đức, kỹ năng sống, lý tưởng, động cơ, thái độ học tập, các giá trị nhân văn, lòng nhân ái, nếp sống văn hóa, giao tiếp văn minh; tham gia các hoạt động nhân đạo, duy trì và thực hiện nền nếp, xây dựng mô hình “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Nhiều thế hệ học sinh Trường THPT Xuân Trường C thành đạt đã và đang đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước. Trong 20 năm qua Trường liên tục được công nhận là “Tập thể lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc ”; Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen. Trường THPT Xuân Trường C đã vinh dự được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 vào năm 2015 và đạt chuẩn quốc gia năm 2017.

Trong ngày vui kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, nhà trường được đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là nguồn động lực để tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Xuân Trường C tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu, nâng cao chất lượng dạy và học./.

Minh Tân