Triển khai công tác tổ chức thi đấu môn Jujitsu trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 tại Nam Định

Chiều 29-11, tại thành phố Nam Định đã diễn ra hội nghị triển khai công tác tổ chức thi đấu môn Jujitsu trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 21-12 tại 10 tỉnh, thành phố; trong đó tỉnh Nam Định vinh dự được Ban tổ chức Đại hội chọn tổ chức thi đấu môn Jujitsu từ ngày 10 đến 17-12 tại Nhà thi đấu Trần Quốc Toản (thành phố Nam Định). Tham dự môn Jujitsu có 29 đoàn thể thao của các địa phương trên cả nước với 270 VĐV, 83 HLV, cán bộ đoàn, 40 trọng tài. Các VĐV sẽ tranh tài ở 26 bộ huy chương.

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức thi đấu, Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 đã thành lập Ban tổ chức thi đấu môn Jujitsu trong chương trình Đại hội với 10 thành viên. Sở VH, TT và DL đã phối hợp với bộ môn Jujitsu của Tổng cục TDTT tiến hành khảo sát các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, thi đấu, các địa điểm lưu trú (khách sạn, nhà hàng); cung cấp dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, vệ sinh môi trường; xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí, khánh tiết tại khu vực thi đấu và một số tuyến đường, phố chính của thành phố Nam Định.

Từ nay cho đến khi môn thi đấu diễn ra, Sở VH, TT và DL tiếp tục phối hợp với tiểu ban chuyên môn của Ban tổ chức Đại hội hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, các phòng chức năng, các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ tập luyện và thi đấu tại Nhà thi đấu Trần Quốc Toản; triển khai tuyên truyền rộng rãi về nét đẹp văn hóa của đất và người Nam Định trên các phương tiện thông tin đại chúng, đáp ứng yêu cầu phục vụ các đoàn thể thao về tham quan, du lịch các danh lam thắng cảnh tại quê hương; phối hợp Điện lực Nam Định đảm bảo việc cung cấp nguồn điện ổn định trong suốt quá trình diễn ra môn thi đấu tại Đại hội./.

Khánh Dũng