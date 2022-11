Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân BĐBP tỉnh có thành tích đấu tranh chống tội phạm ma túy

Ngày 8-11, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức hội nghị trao thưởng của UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích đấu tranh chống tội phạm ma túy. Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đến dự.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh khen thưởng cho tập thể Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh.

Theo báo cáo của BĐBP tỉnh, đến hết tháng 10-2022, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã đấu tranh, bắt, khởi tố 14 vụ án hình sự về ma túy, thu giữ tổng số tang vật 7,602 gam ma túy các loại (hê-rô-in, Methamphetamine); bắt, chuyển giao cho công an đề nghị khởi tố 1 vụ/5 đối tượng cưỡng đoạt tài sản, 1 vụ/1 đối tượng trộm cắp tài sản (đều do đối tượng nghiện thực hiện). Đồng thời phát hiện, xử phạt hành chính 76 vụ/184 tổ chức, cá nhân với số tiền 1 tỷ 668,5 triệu đồng trên các lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thủy sản; kinh doanh xăng dầu và khí; thương mại, sản xuất hàng giả, hàng cấm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đặc biệt, với tinh thần quyết liệt đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết không để ma túy thẩm lậu vào khu vực biên giới biển của tỉnh. Sau gần 1 tháng xác lập, Chuyên án phòng chống ma túy NĐ-1122 được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh phá án tại thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) do 2 đối tượng là dân tộc Mông, tỉnh Sơn La đang vận chuyển ma túy từ Lào về, sau đó chuyển đi Thanh Hóa, Nam Định tiêu thụ với số lượng lớn, thu giữ 12 nghìn viên ma túy tổng hợp (loại hồng phiến), đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng trao tặng Bằng khen cho tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án NĐ-1122 đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Hải Hậu.

Với những kết quả đạt được, tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và 3 cá nhân; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao tặng Giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án NĐ-1122 đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Hải Hậu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng đã ghi nhận những chiến công của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, lực lượng BĐBP tỉnh chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc khiếu tố, vụ việc liên quan đến tôn giáo ngay tại cơ sở. Đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển của tỉnh./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh