Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Giao Phong

Chiều 15-11, các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Lâm Phú, xã Giao Phong (Giao Thuỷ). Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà cho khu dân cư xóm Lâm Phú.

Xóm Lâm Phú hiện có 195 hộ, 529 nhân khẩu. Nhiều năm qua, khu dân cư đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, đạt hiệu quả cao, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu. Năm 2020, xóm Lâm Phú đã được UBND huyện Giao Thủy công nhận là khu dân cư văn hóa NTM kiểu mẫu. Năm 2022, xóm Lâm Phú được UBND xã chọn xây dựng theo mô hình xóm NTM thông minh. Đến nay, xóm đã lắp đặt 7 cụm camera an ninh, lắp wifi miễn phí tại nhà văn hóa xóm với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng. Ngoài ra, hàng năm các hộ gia đình thuộc 5 khu dân cư trong xóm đã tự nguyện đóng góp kinh phí để phục vụ điện chiếu sáng ban đêm và công tác vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương. Ngoài các phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, bà con ở khu dân còn tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương phát triển và luôn xếp trong tốp đầu của xã.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài tặng quà cho khu dân cư xóm Lâm Phú.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương những kết quả mà địa phương đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, Nam Định là tỉnh có phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hàng năm phân loại phong trào, đã có trên 90% khu dân cư, xã, phường, thị trấn; trên 95% cơ quan, trên 90% cơ sở giáo dục, trên 80% doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự. Đặc biệt, phong trào xây dựng NTM ở tỉnh Nam Định sôi nổi, thiết thực, hiệu quả; đến nay đã có 182/204 xã, thị trấn đạt tiêu chí NTM nâng cao và xã Giao Phong là xã đầu tiên được tỉnh lựa chọn xây dựng NTM kiểu mẫu, xóm Lâm Phú đã được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn ở khu dân cư xóm Lâm Phú.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận ở khu dân cư cần tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động mọi nguồn lực để xây dựng quê hương, đất nước. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội để các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ để nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, lực lượng Công an thực sự trong sạch vững mạnh.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu ở khu dân cư xóm Lâm Phú.

Nhân dịp về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã tặng các tập thể, cá nhân xóm Lâm Phú nhiều phần quà ý nghĩa./.

Tin, ảnh: Xuân Thu