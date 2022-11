Thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông các huyện, thành phố Nam Định

Để đánh giá thực trạng việc triển khai và thực hiện các chỉ thị của Đảng, nghị quyết của Chính phủ; chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, ngày 25-11, Ban ATGT tỉnh đã ban hành quyết định thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT tại các huyện, thành phố Nam Định.

Đoàn kiểm tra số 1 do đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT tại các huyện: Vụ Bản, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thuỷ và thành phố Nam Định; Đoàn kiểm tra số 2 do đồng chí Phó Giám đốc Sở GTVT, Uỷ viên Ban ATGT tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT tại các huyện Ý Yên, Mỹ Lộc, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Hải Hậu.

Nội dung tập trung kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch của UBND tỉnh gồm: 21/KH-UBND ngày 21-2-2022 về Năm ATGT 2022; 77/KH-UBND ngày 26-5-2022 thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/CP ngày 5-4-2022 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025; 84/KH-UBND ngày 24-6-2022 về việc lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ năm 2022 trên địa bàn tỉnh; các Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29-7-2021 và 39/2021/QĐ-UBND ngày 20-9-2021 của UBND tỉnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh. Cùng với đó, các Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra, khảo sát các bất cập về tổ chức giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ trên địa bàn tỉnh.

Thông qua công tác kiểm tra nhằm biểu dương những mặt tích cực; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, bất cập từ cấp cơ sở, tham mưu cho UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT… Thời gian kiểm tra từ ngày 6 đến hết ngày 9-12-2022./.

Thành Trung