Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới

Sáng 24-11, Ban TVTU tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện và thành phố Nam Định.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 10-10-2022 của Ban TVTU về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nam Định thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị có nhiều nội dung quan trọng, toàn diện và mang tính chiến lược nhằm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định đưa nước ta ngày càng phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị tại hội nghị.

Nghị quyết tiếp tục khẳng định CAND là "lá chắn" và "thanh bảo kiếm" bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI… Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban TVTU nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh. Qua đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, giám sát của nhân dân đối với lực lượng CAND; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác trong lực lượng Công an Nam Định trước xu thế phát triển mới.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Tiến, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh đã trình bày Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 12-9-2022 của Ban TVTU về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Các nghị quyết, kế hoạch của Ban TVTU được quán triệt, triển khai đầy đủ đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện về nhận thức, hành động của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an vững mạnh trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Xuân Thu