Phối hợp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục

Hưởng ứng kế hoạch hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT)”, sáng 16-11, tại Trường THPT Trần Văn Bảo (Nam Trực), Sở GD và ĐT phối hợp Công an tỉnh tổ chức ký kết “Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) tại các cơ sở giáo dục (CSGD) trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2025” và tập huấn triển khai các hoạt động tuyên truyền về giáo dục pháp luật ATGT năm học 2022-2023.

Những năm qua, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, TNGT hàng năm giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đạt được kết quả trên là do sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp của các cấp, các ngành. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình ATGT và TNGT, nhất là tình trạng vi phạm trật tự ATGT của nhóm đối tượng học sinh, sinh viên vẫn phức tạp. Nguyên nhân chính do các em thiếu hiểu biết kiến thức pháp luật, dẫn đến ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT chưa cao. Để khắc phục tình trạng đó, giai đoạn 2022-2025, hai ngành GD và ĐT và Công an tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm trật tự ATGT tại các CSGD trên địa bàn tỉnh; trao đổi thông tin, thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT; trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong nhà trường; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, xây dựng văn hoá giao thông cho học sinh, sinh viên phù hợp với từng cấp học, bậc học... góp phần phòng ngừa, hạn chế, làm giảm vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, TNGT trong các CSGD.

Sau lễ ký kết phối hợp thực hiện kế hoạch, 2 đơn vị đã tập huấn, tuyên truyền về giáo dục pháp luật ATGT cho trên 1.000 người là cán bộ các Phòng GD và ĐT, lãnh đạo các nhà trường phụ trách công tác ATGT các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Trần Văn Bảo về các nội dung: thực trạng tình hình trật tự ATGT và kỹ năng tham gia giao thông an toàn; triển khai các bộ tài liệu giáo dục ATGT trong các CSGD, tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh./.

Minh Thuận