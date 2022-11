Nhiều giải pháp thu hút giáo viên mầm non

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) vừa cho biết, hiện nay, bậc học mầm non của cả nước có 368.968 giáo viên (trong đó khối công lập có 271.073 giáo viên, còn lại là khối ngoài công lập). Trong tổng số 271.073 giáo viên công lập, có 256.020 giáo viên trong biên chế, còn lại là giáo viên hợp đồng. Tỷ lệ giáo viên/lớp bình quân trên cả nước là 1,76. So với định mức quy định (2,2 giáo viên/lớp), cấp mầm non còn thiếu hơn 44 nghìn giáo viên.

Để khẩn trương bảo đảm số lượng giáo viên mầm non, Bộ GD và ĐT đã trình Chính phủ cho phép các địa phương được tuyển dụng, kí hợp đồng với giáo viên đủ điều kiện, nhưng chưa đạt chuẩn đào tạo theo Luật Giáo dục năm 2019; đồng thời đề ra lộ trình đào tạo nâng chuẩn cho các đối tượng theo lộ trình. Đồng thời, Bộ GD và ĐT cũng kiến nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng chính sách tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế theo đúng tinh thần: “Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng”.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề xuất Chính phủ nâng mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non đang hưởng mức 35% và mức 50% lên mức 70%; giáo viên mầm non đang công tác vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hưởng mức 100%. Với mức đề xuất này, có khoảng hơn 200 nghìn giáo viên mầm non thuộc đối tượng điều chỉnh.

Để bảo đảm chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, Bộ GD và ĐT đề nghị các địa phương tuyển dụng hết số biên chế giáo viên đã được giao; triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên vừa bổ sung; đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể số lượng, cơ cấu giáo viên còn thiếu của địa phương theo từng cấp học, đến năm 2026 báo cáo Bộ GD và ĐT, Bộ Nội vụ để bổ sung biên chế giáo viên trong tổng số biên chế giáo viên bổ sung đến năm 2026 bảo đảm lộ trình và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương./.

