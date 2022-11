Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về Quản lý thuế

Ngày 30-10-2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, Nghị định số 91 có hiệu lực kể từ ngày ký; có 5 điểm sửa đổi gồm: Quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của hãng vận tải nước ngoài theo mức tạm nộp 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm; quy định tạm nộp lợi nhuận 4 quý của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ không được thấp hơn 80% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ; đơn vị tiêu thụ than phải thực hiện khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa; ngừng sử dụng hóa đơn theo mẫu số 04-1/CC ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, Nghị định 91 bổ sung thêm 4 quy định gồm: Ngày cuối cùng của thời hạn thực hiện thủ tục về quản lý thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì sẽ tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó; trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế nếu không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân; chủ sở hữu sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp thông tin của người bán hàng cho cơ quan thuế; trường hợp cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán được ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư từ ngày 31-12-2022 trở về trước và chưa được khai thuế thay, nộp thuế thay thì phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân và không bị xử phạt về chậm nộp, không bị tính tiền chậm nộp./.

Thanh Thúy