Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 23-11, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022, triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới; và thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự (ANTT) trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025; xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” trên toàn quốc. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an. Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh; Hoàng Nguyên Dự, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành hữu quan của tỉnh.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định.

Tại hội nghị, đại điện Bộ Công an đã báo cáo tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022; triển khai hướng dẫn mới về tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm trong thời gian tới. Theo đó, trước đây Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ được tổ chức vào dịp 19-8 nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng thời là Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Nay, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ được tổ chức kéo dài từ ngày 1-7 đến 19-8 hàng năm. Thông qua ngày hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tập trung tại các cơ sở thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, góp phần xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở… Kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 của Bộ Công an được triển khai nhằm bảo đảm giữ vững ANTT ở địa bàn nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Chương trình được thực hiện nhằm đề cao tính chủ động của Công an các đơn vị, địa phương trong tham mưu, phục vụ cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn nông thôn phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, khu vực, lĩnh vực cụ thể… Kế hoạch xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” trên toàn quốc nhằm phát huy hiệu quả cao hơn vai trò của Công an phường; tạo môi trường văn minh, an toàn cho nhân dân ở địa bàn cơ sở; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an, góp phần xây dựng lực lượng Công an vững mạnh ngay từ cơ sở…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã biểu dương, ghi nhận những cách làm hay, hiệu quả, triển khai nhiều mô hình mới trong phong trào bảo vệ ANTQ ở địa phương, cơ sở. Để nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, nhất là lực lượng Công an cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là Kết luận số 44-KL/TW, Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục có kế hoạch, đề án, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Huy động hiệu quả sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; có giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng NTM; từng bước nhân rộng mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Tin, ảnh: Xuân Thu