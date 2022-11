Không khí lạnh hoạt động mạnh từ nửa cuối tháng 11 đến tháng 12-2022

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, năm 2022 được nhận định là năm rét sớm, rét sâu sớm. Bằng chứng rõ nhất là ngày 20-10-2022 đã rét khá sâu, với nhiệt độ trung bình ngày tại các trạm vùng đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu trong khoảng 16,5-17,5 độ C.

Xu thế trong thời đoạn từ nửa cuối tháng 11 đến tháng 12 năm 2022, dự báo không khí lạnh hoạt động mạnh, miền Bắc, Bắc Trung Bộ khả năng cao sẽ tiếp tục xu thế là rét sâu sớm (nhất là về đêm và sáng) và phần nhiều thời gian sẽ là nắng hanh vào ban ngày. Rét đậm và rét hại năm 2022 có khả năng xảy ra sớm hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (khoảng ngày 26-12 dương lịch). Dự báo đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xảy ra vào khoảng cuối tháng 11, nửa đầu tháng 12-2022. Nhiệt độ thấp nhất mùa đông năm 2022-2023 ở vùng đồng bằng Bắc Bộ dự báo ở mức 8-11 độ C; vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Dịp Tết âm lịch năm nay rơi vào tháng chính đông (1-2023), tháng thường có hoạt động nhiều nhất và mạnh nhất của không khí lạnh trong năm nên nhiều khả năng các tỉnh Bắc Bộ sẽ có rét vào khoảng thời gian trước, trong và sau Tết âm lịch. Giai đoạn này có thể xuất hiện đợt rét ngắn ngày (khả năng không kéo dài như năm 2022), nhưng xu thế chung vẫn là thời tiết ấm lên, nền nhiệt cao hơn giá trị trung bình nhiều năm./.

PV