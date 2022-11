Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi Mầm non tỉnh năm học 2022-2023

Sáng 8-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi Mầm non tỉnh năm học 2022-2023.

Hội thi diễn ra từ ngày 7 đến 11-11. Tham dự hội thi có 30 giáo viên tiêu biểu của 10 huyện, thành phố được chọn lựa từ 405 giáo viên qua vòng thi cấp huyện, thành phố. Giáo viên trải qua 2 phần thi: Thuyết trình về biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ được áp dụng hiệu quả tại đơn vị; thực hành tiết dạy với tổ chức hoạt động giáo dục ở một trong các độ tuổi: Nhà trẻ, mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi thuộc 2 lĩnh vực nhận thức hoặc tình cảm kỹ năng xã hội.

Hội thi giáo viên dạy giỏi Mầm non tỉnh được tổ chức nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên dạy giỏi, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực; học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; đánh giá mức độ khai thác, sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, qua đó góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để các giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực để phát triển sự nghiệp giáo dục chung của tỉnh. Kết quả của hội thi cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng, chất lượng đội ngũ giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục./.

Minh Thuận