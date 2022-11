Hội thảo "Dự án thu gom, xử lý rác thải nhựa đại dương"

Chiều 4-11, tại huyện Giao Thủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thương mại (INTRACO) tổ chức Hội thảo “Dự án thu gom, xử lý rác thải nhựa đại dương”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe truyền thông về Dự án "thu gom, xử lý rác thải nhựa đại dương” do Công ty INTRACO phối hợp với Hội LHPN Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức. Dự án hướng đến mục tiêu: nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về bảo vệ môi trường; hạn chế rác thải đại dương, xây dựng môi trường đại dương an toàn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, cho nền kinh tế tuần hoàn; hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ, người dân khó khăn tăng thu nhập thông qua hoạt động thu gom rác thải nhựa đại dương; góp phần thực hiện an sinh xã hội thông qua việc xây dựng các công trình phúc lợi, nhà tình thương từ tái chế rác thải nhựa. Dự án sẽ được triển khai tại các tỉnh ven biển trong phạm vi cách bờ biển 50km và chưa có hệ thống thu gom xử lý rác theo đúng quy trình.

Triển khai dự án, Công ty INTRACOM sẽ truyền thông, đào tạo cho cán bộ Hội, đội ngũ thu gom hiểu ý nghĩa và các hoạt động của dự án; vận chuyển rác thải từ địa bàn tập kết đi xử lý, tái chế; chi kinh phí cho Hội Phụ nữ để truyền thông, giám sát. Về phía Hội LHPN, các cấp Hội có nhiệm vụ xây dựng mạng lưới cộng tác viên thu gom rác, ưu tiên phụ nữ khó khăn chưa có việc làm với mục đích tạo thu nhập ổn định./.

Hoa Xuân