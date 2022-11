Giải pháp bảo vệ người dân trên không gian mạng

Tại Hội thảo - triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam, diễn ra ngày 24-11, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT và TT) cho biết, theo thống kê, trong năm 2019 và 2020, việc mua bán trái phép trên thị trường chợ đen lên tới gần 1.300GB dữ liệu, chứa hàng tỷ thông tin về các cá nhân của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên cả nước. Chính vì vậy, Bộ TT và TT xác định năm 2022 là năm bảo vệ người dân trên không gian mạng. Bộ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt. Trong 10 tháng đầu năm nay, đã chặn 2.063 website vi phạm, trong đó có 1.255 website lừa đảo. Bảo vệ 3,8 triệu người dân (gần 6% người dùng internet) trước các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Trong thời gian tới, Bộ sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu chống lừa đảo trực tuyến quốc gia để các tổ chức, cá nhân có thể truy vấn, khai thác, đóng góp dữ liệu chống lừa đảo trực tuyến kịp thời, đồng thời cung cấp các công cụ tự kiểm tra và bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng.

Tuy nhiên, vấn đề gốc, cốt lõi nhất của an toàn thông tin trên không gian mạng là làm sao để người dân có thể chủ động bảo vệ chính mình. Để làm được việc này cần phải nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng an toàn thông tin cho đông đảo người dân. Chính vì vậy, lần đầu tiên 8 doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã cùng ký kết thành lập Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng. Theo Cục An toàn thông tin (Bộ TT và TT), những doanh nghiệp tham gia liên minh phải đáp ứng một số tiêu chí, như doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, có lượng người dùng dịch vụ lớn tại Việt Nam, có nền tảng hạ tầng, sản phẩm đáp ứng các tiêu chí an toàn cho người dùng. Thời gian tới, liên minh sẽ mở rộng để các doanh nghiệp có đủ năng lực cùng tham gia để hỗ trợ người dân tham gia vào các hoạt động trực tuyến một cách nhanh chóng, an toàn, tiện lợi./.

PV