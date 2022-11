Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh chúc mừng Trường Mầm non Sao Vàng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022), chiều 19-11, đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và chúc mừng Trường Mầm non Sao Vàng (thành phố Nam Định).

Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Sao Vàng (thành phố Nam Định).

Trong những năm qua, Trường Mầm non Sao Vàng đã tập trung đổi mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong thời gian ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhà trường đã cố gắng đảm bảo trẻ đến trường được an toàn, được chăm sóc, giáo dục tốt. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường đáp ứng tốt công tác giáo dục trẻ. 100% trẻ đến trường được tham gia tích cực vào các hoạt động và được trải nghiệm qua các giờ học, giờ chơi lấy trẻ làm trung tâm theo quy định: tổ chức các hoạt động mang tính chất gợi mở, tạo môi trường giáo dục giúp học sinh phát huy tính sáng tạo. Chất lượng dạy tại trường đảm bảo đúng chương trình, dạy theo chương trình của độ tuổi. Bên cạnh đó, nhà trường còn thực hiện tốt chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học lấy trẻ làm trung tâm được thay đổi theo chủ đề. Cảnh quan của nhà trường cơ bản đảm bảo xanh - sạch - đẹp - an toàn. Năm học 2021-2022, nhà trường có một giáo viên được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 2 cô giáo đạt giải Nhất tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 6 giáo viên được Sở GD và ĐT tặng Giấy khen về thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, có thành tích trong phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm; 2 giáo viên được Liên đoàn Lao động thành phố tặng giấy khen trong phong trào “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Trường Mầm non Sao Vàng được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh chúc mừng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Sao Vàng nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường trong quá trình hoạt động. Nhiều năm qua, nhà trường được tỉnh, thành phố đánh giá là ngôi trường có chất lượng đứng trong tốp đầu của thành phố về công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, Trường Mầm non Sao Vàng tiếp tục nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững là đơn vị đứng trong tốp dẫn đầu của ngành học giáo dục mầm non thành phố./.

Tin, ảnh: Hồng Minh