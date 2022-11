Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp, làm việc với Chính ủy Bộ đội Biên phòng

Chiều 9-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp, làm việc với Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc làm việc với Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo khái quát về tình hình công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh. Theo đó, năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực. Việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, kết luận, các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, kịp thời với nhiều hình thức phù hợp có trọng tâm, trọng điểm. Kinh tế - xã hội duy trì mức tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: Tổng sản phẩm GRDP ước tăng hơn 9%; thu ngân sách cả năm ước đạt khoảng 9.000 tỷ đồng. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Thu hút đầu tư được chỉ đạo quyết liệt, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn ở trong và ngoài nước đã quan tâm, tìm hiểu, khảo sát thực tế để chuẩn bị đầu tư vào địa bàn tỉnh. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật. An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc trao tặng Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng bức tranh Tháp Phổ Minh - biểu trưng của tỉnh Nam Định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao vai trò của lực lượng biên phòng tỉnh trong việc bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn 72km bờ biển của tỉnh; qua đó góp phần tích cực vào hoạt động thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Tư lệnh BĐBP và đề nghị thời gian tới, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để BĐBP tỉnh Nam Định thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đồng chí khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh luôn là động lực để BĐBP tỉnh nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng trao tặng Bộ đội Biên phòng tỉnh phần thưởng 30 triệu đồng.

Nhân dịp này, đồng chí Chính ủy BĐBP cũng tham dự hội nghị tuyên dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh trong việc phá chuyên án NĐ-1122 tại thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu), bắt giữ 2 đối tượng là người dân tộc Mông, tỉnh Sơn La, thu giữ 12 nghìn viên ma túy tổng hợp; trao thưởng cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh số tiền 30 triệu đồng./.

Tin, ảnh: Xuân Thu