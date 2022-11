Đoàn công tác tỉnh Điện Biên thăm và làm việc tại tỉnh ta

Chiều 24-11, Đoàn công tác tỉnh Điện Biên do đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã thông tin khái quát những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đạt được những kết quả quan trọng. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Kinh tế - xã hội có bước phát triển ổn định: 13/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,0%; Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 14,3%; giá trị hàng xuất khẩu vượt mốc 3 tỷ USD, tăng 14,4%; thu ngân sách ước đạt 8.000 tỷ đồng, bằng 129% dự toán, tăng 8% so cùng kỳ. Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) được quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu; đến nay, toàn tỉnh có 182/204 xã, thị trấn (chiếm 89,2%) đạt chuẩn NTM nâng cao. Các nội dung Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được triển khai kịp thời theo chỉ đạo của Chính phủ. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Điện Biên.

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, xúc tiến và thu hút đầu tư được chỉ đạo quyết liệt, có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục duy trì tốp dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 đứng thứ nhất toàn quốc về điểm trung bình các môn thi. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng, trên tinh thần hiểu biết, gắn bó vốn có, 2 tỉnh sẽ cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm quý, cách làm hay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong thu hút đầu tư, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu… Qua đó, phát huy tốt tiềm tăng, thế mạnh, cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo động lực mới xây dựng 2 tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng Đoàn công tác tỉnh Điện Biên bức tranh tháp Phổ Minh - biểu trưng của tỉnh Nam Định.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo tỉnh Nam Định đã chia sẻ kinh nghiệm về thu hút đầu tư, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài tại tỉnh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quy hoạch sử dụng đất đai, đầu tư hạ tầng, quản lý đô thị; sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính các cấp; xây dựng và triển khai thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh…

Thay mặt Đoàn công tác tỉnh Điện Biên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Nam Định; chúc mừng những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ta đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, 2 tỉnh có nhiều nét tương đồng về truyền thống lịch sử, văn hóa và trong phát triển kinh tế - xã hội. Những trao đổi, chia sẻ trên sẽ là bài học kinh nghiệm quý để tỉnh Điện Biên nghiên cứu, triển khai tại địa phương trong thời gian tới, nhất là trong thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh