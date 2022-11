Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu năm 2022

Ngày 1-11, tại khu vực Cảng cá Ninh Cơ, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu), UBND tỉnh tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu năm 2022. Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc diễn tập; Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh BĐBP; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo 3 huyện Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng; BĐBP các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình.

Lực lượng chức năng khống chế dầu tràn bằng phao chắn.

Cuộc diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Nam Định năm 2022 với tình huống giả định: vào hồi 8 giờ 05 phút ngày N, tàu chở dầu có sức chứa khoảng 100m3 đang neo đậu tại cảng cá Ninh Cơ, cách cầu dẫn số 2 khoảng 30m để chờ tiếp nhiên liệu vào kho chứa dầu, bị tàu cá vỏ sắt biển kiểm soát 18NĐ-8000TS đang trên đường hành trình từ cửa sông vào Cảng bị mất lái đâm vào, tàu chở dầu bị thủng vỏ và tràn khoảng 20m3 dầu diesel ra mặt nước ở khu vực Cảng. Do lực tác động, 2 thuyền viên trên tàu cá bị rơi xuống nước, 1 thuyền viên trên tàu chở dầu ngã bị thương ở vùng đầu. Ngay sau khi sự cố xảy ra, các lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý tình huống tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy, nổ; tình huống sự cố tràn dầu bằng các trang thiết bị chuyên dụng phao quây dầu; tổ chức phun sinh phẩm khử độc do tràn dầu ở vùng biển, vùng đường bờ... Cuộc diễn tập có sự tham gia của hơn 200 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng gồm BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam, các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế và Cảng vụ hàng hải, Cảng cá Ninh Cơ cùng với nhiều phương tiện, trang bị kỹ thuật chuyên dụng đã tích cực, khẩn trương phối hợp triển khai các biện pháp ứng phó với sự cố tràn dầu diễn ra trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Vận hành cơ chế. Giai đoạn 2: tập trung thực hành diễn tập gồm 4 vấn đề huấn luyện.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy xử lý tình huống phòng, chống cháy, nổ.

Cuộc diễn tập đã đạt được những kết quả quan trọng như: thu gom toàn bộ lượng dầu tràn, bảo đảm đúng kỹ thuật và vận chuyển đi xử lý đúng nơi quy định. Bảo đảm công tác phòng ngừa các tình huống có khả năng gây cháy, nổ trong các hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu và công tác an toàn, an ninh trên biển, trên bờ trong suốt quá trình ứng phó sự cố. Đặc biệt, là nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng tham gia ứng phó sự cố.

Các lực lượng chức năng xử lý phun sinh phẩm khử độc do tràn dầu và thu gom rác thải sau sự cố.

Phát biểu bế mạc cuộc diễn tập, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng biểu dương các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia diễn tập và nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên tỉnh ta tổ chức cuộc diễn tập ứng phó với sự cố tràn dầu trên khu vực cửa sông và vùng nước cảng với nhiều thành phần và lực lượng tham gia. Kết quả của cuộc diễn tập là cơ sở để tiếp tục xây dựng và củng cố, tăng cường công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; kịp thời bổ sung các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi có thiên tai, sự cố tràn dầu xảy ra. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, lực lượng liên quan tiếp tục nghiên cứu, bổ sung nội dung, tình huống và kế hoạch ứng phó với các tình huống cụ thể, sát tình hình thực tiễn, hiệu quả hơn. Sau diễn tập, đồng chí đề nghị các ngành, các lực lượng liên quan cần tập trung quán triệt, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện kỹ thuật; phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng chặt chẽ, nhịp nhàng để phòng ngừa, ứng phó hiệu quả khi có sự cố tràn dầu xảy ra với phương châm “4 tại chỗ”. Trong đó phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng BĐBP tỉnh trong ứng phó sự cố tràn dầu trên khu vực biên giới biển của tỉnh, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, phương án xử lý tình huống sự cố tràn dầu. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh, vận chuyển, sử dụng xăng dầu, hoặc có các hoạt động liên quan đến xăng dầu cần nâng cao trách nhiệm, có phương án đảm bảo an toàn, không để xảy ra sự cố, khi có sự cố xảy ra phải chủ động khắc phục với nỗ lực cao nhất.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong cuộc diễn tập.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn