Công an tỉnh ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Sáng 15-11, Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); tuyên truyền, vận động giao nộp, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Hoàng Nguyên Dự, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành hữu quan của tỉnh đến dự.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân.

Theo kế hoạch của Công an tỉnh, đợt ra quân lần này thực hiện trong thời gian ngày 15-11-2022 đến 5-2-2023. Theo đó, các lực lượng Công an tỉnh tiếp tục làm nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, huy động các cấp, các ngành và toàn xã hội tham gia đợt cao điểm; triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình; quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; phát hiện, ngăn chặn, bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng, không để bị động, bất ngờ. Công an tỉnh tập trung chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng, phương tiện; phòng ngừa, tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT. Các đơn vị trực thuộc tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đề cao vai trò “nêu gương”, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân lập công xuất sắc trong đợt cao điểm…

Các lực lượng tham gia lễ ra quân của Công an tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng nhấn mạnh, thời điểm cuối năm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội sẽ tăng cường hoạt động. Các lực lượng Công an tỉnh cần chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, đối tượng cùng những vấn đề có liên quan đến ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động của các loại tội phạm; bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội để nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, lành mạnh.

Diễu hành, biểu dương lực lượng tại lễ ra quân.

Sau lễ phát động, các lực lượng Công an tỉnh đã diễu hành, biểu dương lực lượng trên các tuyến phố chính của thành phố Nam Định. Cũng thời điểm này, Công an 10 huyện, thành phố và các đơn vị nghiệp của Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT dịp cuối năm./.

Tin, ảnh: Xuân Thu