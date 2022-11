Chi hơn 5,044 triệu đồng/lượt điều trị nội trú bảo hiểm y tế

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, 10 tháng năm 2022, số lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên phạm vi cả nước tăng 12,6%; tổng số chi cho công tác này tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đã đón tiếp, phục vụ hơn 121 triệu lượt khám, chữa bệnh với số chi hơn 97.132 tỷ đồng, tương ứng với mức chi gần 330 nghìn đồng/lượt điều trị ngoại trú và hơn 5,044 triệu đồng/lượt điều trị nội trú.

Tính đến ngày 30-10-2022, tỷ lệ sử dụng dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT trên phạm vi toàn quốc là 79,1%, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, có 20 tỉnh, thành phố có tỷ lệ sử dụng dự toán cao hơn bình quân chung. Chi phí cho một số dịch vụ kỹ thuật vẫn ở mức cao như tỷ lệ chi xét nghiệm chiếm 10,1% tổng chi toàn quốc, chi chẩn đoán hình ảnh là 7,6%; chi phẫu thuật thủ thuật là 18,1%; chi thuốc là 34,7%...

Căn cứ tình hình thực hiện chi khám, chữa bệnh BHYT thời gian qua, BHXH Việt Nam ước sẽ sử dụng khoảng 99% kinh phí so với dự toán cả năm 2022. Dự tính, sẽ có 18 tỉnh, thành phố chi vượt dự toán năm 2022 do Chính phủ giao, trong đó một số địa phương có tỷ lệ vượt dự toán cao là Hà Tĩnh, Bắc Giang, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Đồng Nai, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng.

Về bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố rà soát lại chi phí vượt tổng mức thanh toán năm 2021 để đưa vào quyết toán năm 2021; đồng thời tổng hợp các chi phí khám, chữa bệnh theo kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để giảm trừ hoặc bổ sung theo quy định./.

PV