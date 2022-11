Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt 2 anh em ruột vận chuyển trái phép 12 nghìn viên ma túy tổng hợp

Vào hồi 9 giờ 55 phút, ngày 6-11-2022, tại trục đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố 17, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp cùng với các cơ quan chức năng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là Thào A Chống, sinh năm 1977 và Thào A Tống, sinh năm 2004 cùng trú tại bản Co Tông, xã Tú Nang, huyện Yên Châu (Sơn La).

Hai anh em Thào A Chống và Thào A Tống trú tại bản Co Tông, xã Tú Nang, huyện Yên Châu (Sơn La) bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ khi đang vận chuyển trái phép 12 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Tang vật thu được là 12 nghìn viên ma túy tổng hợp, loại hồng phiến. Qua điều tra, 2 đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ bản Co Tông về giao cho 1 người dân ở thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) với số tiền công 80 triệu đồng. Khi đang trên đường vận chuyển số ma túy trên thì bị lực lượng chức năng BĐBP tỉnh bắt giữ. Điều tra bước đầu, Thào A Chống và Thào A Tống là 2 anh em ruột, đặc biệt Thào A Chống đã có thời gian dài làm công an viên tại xã Tú Nang, gần 10 năm làm Trưởng bản Co Tông nên rất hiểu biết pháp luật, thông thuộc địa bàn của bản và xã, hoạt động vận chuyển ma túy rất tinh vi với nhiều thủ đoạn để qua mắt lực lượng chức năng.

Hiện lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của BĐBP tỉnh đang tiến hành các thủ tục tố tụng, đấu tranh mở rộng điều tra vụ án theo quy định của pháp luật./.

Văn Huỳnh - Minh Khôi