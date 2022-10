Xử lý 99.975 vụ việc về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) vừa cho biết, quý III-2022, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 42.776 vụ việc vi phạm. Trong đó, có 7.032 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 34.897 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 847 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ. Thu nộp ngân sách Nhà nước 3.938 tỷ đồng, khởi tố 94 vụ.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 99.975 vụ việc vi phạm, giảm 3,79% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 12.275 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 82.678 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 1.866 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ. Thu nộp ngân sách Nhà nước 7.666 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2021; khởi tố 380 vụ (giảm 76,47% so với cùng kỳ năm trước) với 472 đối tượng (giảm 78,03%).

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong hoạt động kinh doanh, việc lợi dụng thương mại điện tử vẫn còn diễn biến phức tạp. Các đối tượng kinh doanh lợi dụng để bán hàng cấm, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ trên không gian mạng nên việc xác minh, truy tìm xử lý vụ việc còn gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ sở pháp lý.

Bên cạnh đó, các đối tượng lợi dụng các thủ đoạn kinh doanh hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xé lẻ, trà trộn với hàng hóa khác, sử dụng hóa đơn chứng từ khống, sản phẩm nước ngoài thay nhãn mác cơ sở sản xuất trong nước. Lợi dụng sự thiếu cập nhật thông tin của người tiêu dùng, các đối tượng còn lựa chọn các mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao để sản xuất, buôn bán hàng giả.

Dự báo, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả từ nay đến cuối năm có chiều hướng gia tăng trên tất cả các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, nhất là dịp Tết Nguyên đán. Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành và địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không./.

PV