Triển khai công tác tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022

Sáng 7-10, Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ IX năm 2022 đã họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức lễ khai mạc Đại hội. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội dự và chỉ đạo hội nghị.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX-2022 dự kiến tổ chức tại Cung Thể thao tỉnh vào 19h30 ngày 19-10-2022, gồm 2 phần: phần nghi lễ và chương trình nghệ thuật, đồng diễn chào mừng Đại hội. Phần nghi lễ gồm các hoạt động: rước đuốc, thắp lửa truyền thống, chào cờ, diễu hành… Chương trình nghệ thuật chủ đề “Thể thao Nam Định - Hội nhập và phát triển bền vững” gồm các hoạt động biểu diễn: hát văn, trống hội, hoa trượng hội, đồng diễn nghệ thuật, võ thuật… Tham dự lễ khai mạc dự kiến khoảng 4.500 người bao gồm đại biểu, khách mời; các đoàn thể thao của các huyện, thành phố và lực lượng vũ trang (quân đội, Công an) và các lực lượng khác. Để chuẩn bị cho lễ khai mạc, Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX-2022 đã thành lập 3 tiểu ban gồm: lễ tân, khánh tiết, thông tin, tuyên truyền; nội dung, chuyên môn, tài chính; an ninh trật tự, y tế, điện lực, vệ sinh môi trường. Cuộc họp đã tiến hành bàn bạc thông qua các phương án, kế hoạch liên quan nhằm đảm bảo Lễ Khai mạc diễn ra thành công, an toàn, chất lượng.

Qua nghe ý kiến của các ngành liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đã yêu cầu Sở VH, TT và DL là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện kịch bản tổng thể, chi tiết Lễ khai mạc và các nghi lễ khác tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX-2022. Trong đó, chú trọng đến công tác đón tiếp đại biểu khách mời; tổ chức huy động lực lượng tham gia tập luyện chuẩn bị cho lễ khai mạc; xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho đại biểu, khách mời, trọng tài, HLV, VĐV tại các địa điểm tổ chức thi đấu; xây dựng đầy đủ phương án dự phòng xử lý các trường hợp khẩn cấp để đảm bảo chủ động giải quyết, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, ngăn ngừa, đề phòng tình huống xấu xảy ra. Yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy; rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tổ chức lễ khai mạc và thi đấu để Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX-2022 diễn ra thành công, thể hiện rõ nét truyền thống văn hiến, văn hóa, thể thao đặc trưng Nam Định, tạo ấn tượng tốt với các đoàn VĐV và đại biểu khách mời về dự./.

Khánh Dũng