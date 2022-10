Tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 897/UBND-VP8, ngày 13-10-2022, về việc tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thời gian qua, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đối với lĩnh vực, địa bàn quản lý, qua đó đã kiềm chế, làm giảm số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Tuy nhiên tình hình cháy, nổ luôn tiềm ẩn phức tạp, điển hình là ngày 10-10-2022 xảy ra cháy tại Công ty TNHH Youngor Smart Shirts Việt Nam thuộc Khu công nghiệp Mỹ Trung (Mỹ Lộc), tuy không thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng hàng trăm xe mô tô, xe đạp điện của công nhân.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH; nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; chấm dứt tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn về PCCC và CNCH, chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC nhưng vẫn hoạt động; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) hoặc cơ sở không đủ điều điều kiện nhưng vẫn được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; thời gian tới UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung. Trong đó, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH; tổ chức rà soát, lập danh sách 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo địa bàn khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở còn lại theo đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh quản lý. Thành lập các đoàn liên ngành và tổ chức tổng kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC, không để sót lọt cơ sở không được kiểm tra; phát hiện xử lý chặt chẽ, nghiêm minh, triệt để các vi phạm; kiến nghị thời hạn khắc phục, xử phạt vi phạm hành chính về PCCC và CNCH hoặc tạm đình chỉ hoạt động theo quy định. Tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao như khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, xưởng sản xuất... Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý xây dựng, quản lý văn hóa, UBND cấp huyện khi cấp giấy phép xây dựng, khi thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Bộ Công an về tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh… Các sở, ban, ngành, địa phương chủ động phối hợp với lực lượng Công an tổng rà soát, kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH ở các đơn vị trực thuộc, cơ sở phụ trách.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thiết thực, hiệu quả các nội dung trên; giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp tình hình, định kỳ kết quả báo cáo Bộ Công an, UBND tỉnh theo quy định./.

Xuân Thu