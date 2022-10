Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng Khối thi đua lực lượng vũ trang Quân khu 3 năm 2022

Sáng 10-10, tại thành phố Nam Định, Khối thi đua lực lượng vũ trang (LLVT) 9 tỉnh, thành phố Quân khu 3 tổ chức tổng kết phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; lãnh đạo Bộ CHQS 9 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 3.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định trong thời gian qua. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2022, kinh tế của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021, như: Tổng sản phẩm GRDP tăng 8,91%; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,45%; Giá trị hàng xuất khẩu tăng 18,6%; Thu ngân sách tăng 21%; Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh được tập trung chỉ đạo, thực hiện. Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 16 bậc, đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố và trong nhóm xếp hạng khá của cả nước. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố. Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Đặc biệt, tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương triển khai xây dựng các công trình, cụm công trình quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện, thành phố. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ, phối hợp của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Đảng ủy, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố để tỉnh Nam Định triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 tặng hoa chúc mừng Bộ CHQS tỉnh Nam Định và Thái Bình.

Năm 2022, Đảng ủy, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố Quân khu 3 đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua được triển khai toàn diện, tích cực, kết hợp với thực hiện chủ đề năm 2022 “Năm triển khai kế hoạch xây dựng điều chỉnh lực lượng của Bộ; tập trung nâng cao chất lượng diễn tập, khả năng cơ động của cơ quan, đơn vị”; đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành và gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Hoạt động thi đua đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ LLVT 9 tỉnh, thành phố hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Phong trào TĐQT của LLVT 9 tỉnh, thành phố đã kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ của các tỉnh, thành phố vững chắc theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Chính ủy Quân khu 3 ghi nhận, biểu dương đánh giá cao kết quả đạt được trong phong trào TĐQT của Khối thi đua LLVT 9 tỉnh, thành phố. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT, đồng chí Chính ủy Quân khu 3 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp và nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, quán triệt tình hình nhiệm vụ cách mạng của Đảng, của Quân đội, Quân khu và từng địa phương cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân trên địa bàn. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua sát thực tiễn, đột phá vào nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, việc khó; kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với phong trào yêu nước của các địa phương.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã bình chọn Bộ CHQS tỉnh Nam Định và thành phố Hải Phòng là đơn vị dẫn đầu trong phong trào TĐQT năm 2022 và bàn giao cho Bộ CHQS tỉnh Thái Bình đảm nhiệm khối trưởng năm 2023./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn