Tổng kết 15 năm thực hiện mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ"

Ngày 25-10, tại Công an tỉnh, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm triển khai thực hiện mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” giai đoạn 2007-2022. Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có: Đại tá Trần Minh Tiến, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể hữu quan của tỉnh và các huyện, thành phố Nam Định.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” được triển khai trên địa bàn tỉnh từ năm 2007. Trong 15 năm qua, mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” đã góp phần ổn định an ninh trật tự (ANTT), trở thành thiết chế quan trọng ở cơ sở, làm tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Mô hình được triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia, góp phần phòng ngừa, hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT trên địa bàn tỉnh. Thông qua mô hình đã tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các sở, ngành, địa phương; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết giữa các tôn giáo. Quá trình triển khai thực hiện mô hình đã kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm ANTT, tạo động lực đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đại diện Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Trong 15 năm thực hiện mô hình, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng 20.203 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra, giải quyết gần 80% vụ việc liên quan đến ANTT; phát hiện, ngăn chặn, thu hồi hàng nghìn tài liệu có nội dung xấu liên quan đến quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước; qua đó khiếu tố giảm trên 4% theo từng năm. Bên cạnh đó, mô hình đã góp phần xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn an toàn về ANTT theo quy định của Bộ Công an. Trong đó đối với cấp xã, phường, thị trấn thông qua mô hình đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi cá nhân, hộ gia đình chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về ANTT. Đến nay, toàn tỉnh có 98,7% xã, phường, thị trấn và 94,8% thôn, xóm, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn an toàn về ANTT...

Thừa uỷ quyền, Đại tá Trần Minh Tiến, Ủy viên Ban TVTU, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong 15 năm triển khai thực hiện, mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” đã phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, thu hút đông đảo các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân tham gia, nhất là các chức sắc, chức việc tôn giáo, thực sự trở thành phong trào rộng lớn, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, nâng cao ý thức tự quản, tự bảo đảm ANTT của mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi người dân, góp phần phòng ngừa, hạn chế các điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, thời gian tới, các cơ quan, địa phương, đơn vị cần củng cố, duy trì, đẩy mạnh mô hình theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải”. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về ANTT; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 3 cá nhân; UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh Nam Định tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 30 cá nhân có thành tích trong thực hiện mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, góp phần bảo đảm an ANTT giai đoạn 2007-2022./.

Tin, ảnh: Xuân Thu