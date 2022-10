Người lao động thu nhập 6,7 triệu đồng/tháng, tăng hơn 800 nghìn đồng so với trước dịch

Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý III-2022 đạt 6,7 triệu đồng/tháng - tăng 143 nghìn đồng so với quý II và tăng đến 1,6 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý so với cùng kỳ năm 2019, trước khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, Tổng cục Thống kê cho biết đời sống của người lao động đã trở lại trạng thái bình thường mới và được đảm bảo hơn, với thu nhập bình quân của người lao động quý III-2022 tăng cao - tăng 14,5% (tương ứng tăng khoảng 854 nghìn đồng). Tính chung 9 tháng đầu năm, thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,6 triệu đồng (tăng 727 nghìn đồng so với cùng kỳ năm ngoái).

Ngoài ra trong quý III, lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng có tốc độ tăng thu nhập bình quân cao nhất trong 3 khu vực kinh tế. Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2021, thu nhập bình quân tháng của lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng là 7,7 triệu đồng, tăng 31,9%, tăng tương ứng khoảng 1,9 triệu đồng. Lao động làm việc trong ngành dịch vụ có thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng, tăng 29,4%, tăng tương ứng khoảng 1,8 triệu đồng. Lao động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản có thu nhập bình quân là 3,9 triệu đồng, tăng 16,6%, tăng tương ứng khoảng 558 nghìn đồng.

Nếu so sánh giữa các vùng, theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân người lao động vùng Đông Nam Bộ được cải thiện nhiều nhất. Thống kê cho biết quý III-2022, thu nhập bình quân của lao động vùng này là 8,6 triệu đồng, tăng gần 3 triệu đồng (tăng 53,0%) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh có mức tăng thu nhập bình quân cao nhất đạt 9,2 triệu đồng, so với 5,7 triệu đồng cùng kỳ năm ngoài (tương đương mức tăng 60,3%). Còn lao động làm việc tại Bình Dương có mức thu nhập là 8,9 triệu đồng (tăng 57,9% so với cùng kỳ năm 2021). Ngoài ra, quý III cũng ghi nhận một số tỉnh có thu nhập bình quân của người lao động trong quý III năm 2022 tăng cao: Quảng Nam đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng (tăng 440 nghìn đồng so với cùng kỳ năm ngoái); Thừa Thiên Huế đạt 6,0 triệu đồng (tăng 338 nghìn đồng); Hà Nội đạt 9 triệu đồng (tăng 278 nghìn đồng)./.

PV