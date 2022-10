Ngành GD và ĐT hưởng ứng phong trào thi đua "Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu" giai đoạn 2021-2025

Ngày 4-10, Sở GD và ĐT ban hành Kế hoạch số 1555/KH-SGDĐT về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025 trong toàn ngành GD và ĐT tỉnh.

Với mục đich tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên trong toàn ngành chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; triển khai hiệu quả phong trào thi đua, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở nông thôn, góp phần tăng số xã, thị trấn, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Các giải pháp Kế hoạch đặt ra là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Kịp thời phát hiện, phổ biến, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến và cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu để nhân rộng. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào trong giai đoạn mới; chú trọng chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm để tiếp tục nhân rộng cách làm hay, mô hình mới, hiệu quả. Triển khai công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn; sử dụng hiệu quả các điều kiện cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn giúp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong các nhà trường. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng trong việc đào tạo lao động nông thôn; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức; phòng chống bạo lực, tệ nạn. Cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực tham gia bảo vệ môi trường, cảnh quan, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao của địa phương; tham gia xây dựng an ninh nông thôn và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Minh Thuận