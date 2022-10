Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục lạnh về đêm và sáng

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục lạnh về đêm và sáng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ 17-10, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến vùng núi và trung du Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nền nhiệt giảm mạnh về đêm và sáng sớm. Hiện nay, ở huyện đảo Bạch Long Vĩ, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới, trên đất liền: ngày 17-10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-20 độ. Trên biển, ngày và đêm 17-10 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2,0-4,0m. Ngày và đêm 18-10, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-5,0m.

Vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C./.

