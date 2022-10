Huyện Trực Ninh diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã, thị trấn năm 2022

Trong các ngày từ 27 đến 29-10, huyện Trực Ninh tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã, thị trấn năm 2022.

Hội nghị Đảng ủy thị trấn Cát Thành (Trực Ninh) ra nghị quyết chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã năm 2022 của huyện Trực Ninh có 2 cụm, gồm cụm các xã: Trực Khang, Trực Hưng, Trực Nội, Trực Mỹ, Trực Thuận và cụm các xã: Việt Hùng, Trực Tuấn, Trực Thanh, thị trấn Cát Thành trong khu vực phòng thủ mang mật danh “PT-22” với đề mục: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ được tổ chức thành 3 giai đoạn: Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng. Tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Thực hành chiến đấu phòng thủ.

Cuộc diễn tập thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban CHQS và Công an phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tham mưu, chuyển địa phương vào các tình trạng về quốc phòng; chuyển LLVT lên các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nội dung thực binh Trung đội dân quân cơ động xã Việt Hùng phối hợp với các lực lượng đánh địch đổ bộ đường không; thực binh tình huống xử trí A2 với nội dung giải tán đám đông gây rối, biểu tình, đánh chiếm lại mục tiêu, giải thoát con tin tại xã Trực Khang.

Trung đội Dân quân cơ động xã Việt Hùng thực hành chiến đấu đánh địch đổ bộ đường không.

Thông qua cuộc diễn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền; vai trò tham mưu của Quân sự, Công an, các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng – an ninh; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban CHQS, Công an xã, thị trấn và khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân. Đồng thời, rút kinh nghiệm quá trình vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở; điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các văn kiện chiến đấu, kế hoạch chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn