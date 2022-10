Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), chiều 10-10, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh và gần 500 doanh nhân đại diện doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu chào mừng các doanh nhân, doanh nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị nhấn mạnh, để các doanh nghiệp thuận lợi trong đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, tỉnh đã chủ động thực hiện đồng bộ các chương trình, giải pháp, đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết nhanh gọn, đúng quy định các thủ tục liên quan… Tỉnh cũng đang đẩy mạnh đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; chú trọng phát triển hạ tầng giao thông tạo thuận lợi kết nối đến các sân bay, cảng biển; khẩn trương hoàn tất lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí cũng mong muốn các doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào lĩnh vực xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để cung ứng mặt bằng cho các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh; đầu tư vào các ngành nghề công nghệ cao, tạo nguồn thu ngân sách lớn, bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo Công ty Toản Xuân phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Kiểm, TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp đã nêu một số kiến nghị tập trung vào một số lĩnh vực. Trong đó, các doanh nghiệp đề nghị tỉnh quan tâm đề xuất các cấp, ngành Trung ương hỗ trợ tăng hạn mức cho doanh nghiệp vay và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các món vay;được tiếp cận các gói vay mở rộng với mức lãi suất ưu đãi; cho phép doanh nghiệp tự điều chỉnh thay đổi công năng, hiệu suất đầu tư nhà xưởng trong khuôn khổ 60% tổng diện tích quỹ đất dự án mà không cần làm lại hồ sơ, thay đổi giấy phép; hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện quy định tự động hoá hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, sở, ban, ngành của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ tích cực để các doanh nghiệp, doanh nhân không ngừng phát triển lớn mạnh cả về số lượng và quy mô, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Nam Định giàu mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Đảm bảo môi trường an toàn, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư yên tâm đầu tư, kinh doanh tại Nam Định.

Trước đó, tại hội nghị, các doanh nghiệp được nghe các chuyên gia giới thiệu, cung cấp kiến thức chuyên sâu về Chương trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp và các định hướng, giải pháp, lộ trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trong thời gian tới./.

Tin: Hoàng Tuấn

Ảnh: Viết Dư