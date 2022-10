Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI

Sáng 10-10, tại Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh, Hội khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các Hội Khuyến học phía Bắc và 200 đại biểu chính thức Hội Khuyến học tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khuyến học cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học phát triển mạnh mẽ ở các dòng họ, thôn, xóm, tổ dân phố, trường học, các tổ chức chính trị - xã hội. Số chi hội và ban khuyến học tăng 16,5% so với năm 2017. Số hội viên đạt 37% dân số, tăng 9% so với chỉ tiêu, đứng thứ hai cả nước. Đặc biệt, số đảng viên tham gia tổ chức Hội đạt trên 75% (so với số đảng viên). Hiện toàn tỉnh có 75,9% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, tăng 37,3% (so với nhiệm kỳ trước), số dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập đạt 74,6%, tăng 19,2%; số cộng đồng học tập (cấp thôn, xóm, tổ dân phố) đạt 81,7%, tăng 29,3%; số đơn vị học tập (cấp xã quản lý) đạt 95,6%, tăng 25,1%; cộng đồng học tập cấp xã đạt 91%, tăng 43,5%. Các Trung tâm học tập cộng đồng phát triển bền vững, từ 51,5% trung tâm hoạt động khá và tốt vào năm 2017 đến nay đã có 97,3% trung tâm hoạt động khá, tốt. Hiện nay, toàn tỉnh có 312 đơn vị khuyến học cơ sở có Quỹ khuyến học từ 100 triệu đến 4 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, Quỹ khuyến học toàn tỉnh đã thu được 337 tỷ 764 triệu đồng, tăng 61% so với nhiệm kỳ trước. Số dư Quỹ hiện tại còn gần 192 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn vận động các nhà tài trợ hỗ trợ xây dựng trường học, mua trang thiết bị dạy học, hiến đất, tặng tủ sách, nhận đỡ đầu cho nhiều học sinh mồ côi cha và mẹ được học hết lớp 12… trị giá hàng chục tỷ đồng. Riêng Quỹ khuyến học Lương Thế Vinh hiện có 36,6 tỷ đồng. Quỹ khuyến học tỉnh Hội 5 năm qua đã vận động 87 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đồng hương tài trợ với số tiền gần 17 tỷ đồng; đã khen thưởng cho giáo viên và học sinh dạy tốt, học tốt, trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi trên 13,7 tỷ đồng; số dư quỹ còn trên 3,2 tỷ đồng.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Hội Khuyến học tỉnh.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Khuyến học tỉnh phấn đấu phát triển hội viên đạt 37% trở lên; có 80% đảng viên tham gia nòng cốt trong tổ chức hội; 100% trường đại học, 80% trường cao đẳng chuyên nghiệp, 100% trường phổ thông có tổ chức khuyến học; 60% người trong độ tuổi lao động của các mô hình học tập đạt danh hiệu Công dân học tập; 85% cán bộ, công chức, viên chức trong các mô hình học tập được trang bị kỹ năng số cơ bản; 80% người trong độ tuổi lao động được phổ cập kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; 90% cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn hành chính cấp xã theo học chương trình ngoại ngữ, tin học do Nhà nước quy định. Các mô hình được công nhận: gia đình học tập đạt 85%, dòng học học tập đạt 80%, cộng đồng học tập đạt 80%, đơn vị học tập đạt 85%; có 70% Trung tâm HTCĐ hoạt động tốt. Quỹ khuyến học tỉnh có số dư 2 tỷ đồng trở lên.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích Hội Khuyến học tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Các đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới, Hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương và địa phương trong đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tặng đại hội lẵng hoa tươi thắm.

Tập trung xây dựng và phát triển tổ chức Hội các cấp vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu quả. Tích cực tuyên truyền và nhân rộng các mô hình học tập. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền trong công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương, gắn phong trào với các các cuộc vận động do ngành GD và ĐT phát động; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho Hội Khuyến học tỉnh.

Tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Khuyến học tỉnh; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh trao tặng đại hội lẵng hoa tươi thắm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng 6 Cờ thi đua, 47 Bằng khen, 86 Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập./.

Tin: Hồng Minh

Ảnh: Viết Dư