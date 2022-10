Giá vé tàu Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cao nhất hơn 2,7 triệu đồng/vé

Ngày 19-10, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) đã công bố kế hoạch bán vé tàu đi lại trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, năm nay, ngành Đường sắt mở bán 176.046 chỗ, tương đương với 356 chuyến tàu. Từ ngày 11 đến 20-10, công ty đã nhận đặt vé tàu tập thể và đến ngày 19-10 đã có 55 tập thể đặt 3.300 chỗ.

Về giá vé, do giá nhiên liệu tăng cao nên giá vé đi tàu trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão tăng từ 1-6% (mức tăng bình quân là 4,5%) so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lộ trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, giá vé cao nhất giường nằm tầng 1 là 2.733.000 đồng/vé và 1.333.000 đồng/vé ngồi cứng. Đối với chiều rỗng (chiều Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh trước tết và chiều Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội sau tết), giá vé tàu giảm 6-17% so với năm ngoái.

Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngành đường sắt không bán chuyển đổi giường tầng 1, khoang 4 thành ghế ngồi như các năm trước./.

PV