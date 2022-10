Đảng bộ xã Xuân Trung kỷ niệm 60 năm thành lập

* Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ xã.

Sáng 16-10, Đảng bộ xã Xuân Trung (Xuân Trường) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (16-10-1962 – 16-10-2022). Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Nguyên Dự, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Minh Thắng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Xuân Trường tới dự.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Đảng bộ xã Xuân Trung bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đảng bộ xã.

Tháng 10-1962, Đảng bộ Đảng xã Xuân Trung chính thức được thành lập với 53 đảng viên. Qua 27 kỳ Đại hội, đến nay Đảng bộ xã có 279 đảng viên. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ xã đã khẳng định vai trò lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách và từng bước phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đảng bộ xã Xuân Trung.

Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Trung đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, phát huy hiệu quả những tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã luôn ở mức cao. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Các hoạt động văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2015, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, xã được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo”; 3/7 xóm được công nhận đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu. Từ sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân, xã đặt quyết tâm đưa xã đạt NTM nâng cao vào năm 2022. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Đảng bộ xã nhiều năm được Huyện ủy đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ, quân và dân xã Xuân Trung, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 10 Bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 155 liệt sĩ chống Pháp và chống Mỹ...

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng lẵng hoa tươi thắm và bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng thành tích của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Xuân Trung./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn