Cục Thuế tỉnh tổ chức chương trình lựa chọn "Hóa đơn may mắn"

Chiều 25-10, Cục Thuế tỉnh tổ chức chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn”. Đây là chương trình được áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh đối với hóa đơn có mã cơ quan Thuế (bao gồm cả hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền) của người bán hàng là tổ chức, cá nhân do Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh quản lý, người mua là cá nhân, hộ kinh doanh.

Tại đợt lựa chọn này, Cục Thuế tỉnh đã bấm số trên cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử trong 2 kỳ phát hành gồm quý II, quý III năm 2022, sau đó lựa chọn ngẫu nhiên trên phần mềm bấm số “Hóa đơn may mắn” đảm bảo công khai, minh bạch để xác định khách hàng trúng thưởng và trao giải gồm: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 5 giải khuyến khích với tổng giá trị trao giải là 30 triệu đồng. Kết quả quay thưởng sẽ được Cục Thuế tỉnh công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Cục ngay sau khi kết thúc chương trình.

Chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” sẽ được Cục Thuế tỉnh duy trì tổ chức định kỳ theo quý. Chương trình nhằm khuyến khích việc mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, tạo thói quen sử dụng chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng./.

Thanh Thúy