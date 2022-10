Công an tỉnh kiểm tra công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày 1-10, Đoàn công tác của Công an tỉnh đã đi kiểm tra công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng người dân xã Trực Thái (Trực Ninh) đăng ký thành công phương tiện giao thông tại Công an xã.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã tập trung triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, đóng góp tích cực vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08, UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ban hành kế hoạch cấp thẻ căn cước công dân và định danh điện tử cho công dân; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân cho học sinh; tích cực thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên lĩnh vực cư trú.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được tăng cường; trong đó từ ngày 20-6 đến 20-9-2022, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn giao thông, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải, lái xe vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, đua xe trái phép. Thực hiện Thông tư số 15 và Thông tư số 16 của Bộ Công an, Công an tỉnh đã tích cực phân công nhiệm vụ, phân cấp đăng ký xe cho Công an cấp huyện, cấp xã. Qua đó, đợt 1, áp dụng từ ngày 21-5-2022, toàn tỉnh có 10 huyện, thành phố được phân cấp đăng ký xe ô tô cho cá nhân, tổ chức; có 101 xã, thị trấn đủ điều kiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho nhân dân. Đợt 2, áp dụng từ 1-10-2022, toàn tỉnh tiếp tục có 80 xã, thị trấn được phân cấp đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho nhân dân; 11 địa phương còn lại chưa đủ điều kiện sẽ tiến hành đăng ký ghép với các xã, thị trấn liền kề. Kết quả từ 21-5 đến nay, toàn tỉnh đã đăng ký gần 30 nghìn phương tiện ô tô, mô tô, xe máy, xe máy điện các loại; trong đó riêng Công an cấp xã đã đăng ký hơn 10 nghìn phương tiện.

Bên cạnh đó, công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được tăng cường. UBND tỉnh đã ban hành quy định bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tổ chức diễn tập phương án chữa cháy lớn cấp vùng tại Công ty TNHH Youngone Nam Định. Công an tỉnh đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke. Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự.

Tại huyện Trực Ninh, đoàn công tác của Công an tỉnh đã kiểm tra hoạt động đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho nhân dân xã Trực Thái; kiểm tra công tác cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử và tài khoản định danh điện tử cho nhân dân thị trấn Ninh Cường. Ở huyện Nam Trực, đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra một số quán karaoke đang tạm dừng hoạt động để chỉnh trang, tu sửa bảo đảm an toàn theo quy định mới ở các xã Bình Minh, Nam Hùng và làm việc với Công an huyện Nam Trực về kết quả các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn./.

Tin, ảnh: Xuân Thu