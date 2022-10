Công an tỉnh đoạt giải cao tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân toàn quốc năm 2022

Trong các ngày từ 12 đến 16-10, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân (CAND) toàn quốc lần thứ XIII - năm 2022. Tham gia Liên hoan có 74 đoàn, gần 500 đại biểu đến từ Công an các địa phương, đơn vị với 578 tác phẩm dự thi; trong đó có 154 tác phẩm báo chí, 117 tác phẩm thể loại nghệ thuật, chương trình chuyên biệt, 63 tác phẩm chuyên mục an ninh trật tự, 81 thí sinh dự thi phát thanh viên, dẫn chương trình, 244 tác phẩm phát thanh.

Các tác phẩm dự thi đều bám sát hiện thực cuộc sống và nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND; phản ánh đậm nét, chân thực cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, những thành tích, chiến công và hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ CAND trên từng lĩnh vực công tác. Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của những người làm báo phát thanh, truyền hình CAND trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Kết thúc Hội thi, Ban giám khảo trao 66 giải Vàng, 135 giải Bạc và 236 Bằng khen cho các tác phẩm, tác giả xuất sắc.

Tại Liên hoan lần này, Công an tỉnh Nam Định giành 1 Huy chương Vàng và 4 Bằng khen của Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam. Tác phẩm đoạt Huy chương Vàng mang tên “Hoa xương rồng trên cát”, phản ánh về tấm gương Thượng úy Trần Ngọc Yến, thuộc Đội Cảnh sát Quản lý hành chính (Công an thành phố Nam Định) đã nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, chồng mất sớm, bản thân bị bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Xuân Thu