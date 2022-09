Xử phạt 205 trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, các lực lượng chức năng như Công an tỉnh, Thanh tra Giao thông (Sở Giao thông Vận tải) đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm trật tự ATGT tại các khu vực tập trung đông dân, địa điểm tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí đông người; triển khai thực hiện phương án bảo đảm ATGT. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã bố trí 100% cán bộ, chiến sĩ thường trực, ứng trực, 626 lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra, tuần lưu bảo đảm trật tự ATGT. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, lập biên bản xử lý 205 trường hợp vi phạm, phạt tiền 697,35 triệu đồng; tạm giữ 25 xe ô tô, 23 xe mô tô, tước giấy phép lái xe có thời hạn 48 trường hợp. Lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra tại những điểm đầu mối giao thông, cửa ô ra vào khu vực thành phố Nam Định, bến xe phía Nam, bến xe Nam Định. Trong quá trình kiểm tra, kết hợp tuyên truyền nhắc nhở lái xe không chở quá số người quy định, không tự ý tăng giá vé, đảm bảo đúng tốc độ, không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện, chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; kiểm tra đột xuất một số bến phà, bến khách ngang sông có lưu lượng khách đông, nhắc nhở các chủ bến, chủ đò đảm bảo các điều kiện an toàn cho người và phương tiện qua lại; đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ; kiểm tra, nhắc nhở đối với các hộ kinh doanh dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ vi phạm về hành lang ATGT đường bộ như họp chợ, mua bán hàng hóa trong phạm vi mặt đường, lề đường; dựng rạp (đám cưới, đám hiếu), lều quán trong phạm vi công trình đường bộ,…

Theo tổng hợp của Ban ATGT tỉnh, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào./.

Thành Trung