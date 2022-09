Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác đấu tranh phòng, chống ma túy tại Công an tỉnh

Sáng 8-9, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, giám sát công tác đấu tranh phòng, chống ma túy tại Công an tỉnh. Tham gia buổi giám sát có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thanh Long phát biểu kết luận buổi giám sát tại Công an tỉnh.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong những năm qua công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia. Qua đó đã phòng ngừa, hạn chế tối đa số cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy và số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật do liên đới vì để người thân trong gia đình nghiện và phạm tội về ma túy. Công tác tấn công trấn áp tội phạm ma túy được thực hiện quyết liệt; Công an tỉnh đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, làm giảm tính chất hoạt động công khai, trắng trợn ở một số địa bàn trọng điểm. Nhiều tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn trong nước và xuyên quốc gia được phát hiện, bắt giữ, thu giữ lượng ma túy lớn; nhiều điểm, tụ điểm ma túy phức tạp được triệt xóa, thu giữ nhiều loại ma túy và vũ khí nguy hiểm. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong phòng, chống tệ nạn ma túy ngày càng chặt chẽ, đi vào nền nếp. Đặc biệt giữa các ngành nội chính của tỉnh đã phối hợp tốt trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng; đưa ra xét xử điểm một số vụ việc phục vụ công tác tuyên truyền răn đe, phòng ngừa tội phạm ở các địa bàn dân cư. Công tác tuyên truyền được tập trung chỉ đạo đổi mới cả về nội dung, hình thức và đa dạng hóa phương pháp, triển khai sâu rộng tại địa bàn các xã, phường, thị trấn, trường học, khu, cụm công nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và hiểm họa, tác hại nhiều mặt của tệ nạn ma túy đối với đông đảo quần chúng nhân dân. Một số chỉ tiêu đề ra được thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh như: Không để ma túy xâm nhập các trường học; kiểm soát, ngăn chặn tệ nạn nghiện ma túy trong công nhân, viên chức và người lao động; triển khai thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, điều trị nghiện thay thế bằng Mathedone; hạn chế phát sinh người nghiện mới, người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đang giảm dần. Đến tháng 6-2022, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.662 người có hồ sơ quản lý, giảm 528 người nghiện so với năm 2018; toàn tỉnh có 175/226 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy, giảm 51 địa phương so với năm 2018.

Sau khi nghe báo cáo chung của Công an tỉnh, Đoàn giám sát đã nêu những câu hỏi về những vấn đề liên quan đến nhiều hoạt động đấu tranh, phòng chống ma túy của Công an tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh và đại diện các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố Nam Định đã giải đáp và làm rõ, đóng góp tích cực vào kết quả giám sát của Đoàn.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thanh Long ghi nhận, đánh giá cao kết quả toàn lực lượng Công an tỉnh đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Đồng chí nhấn mạnh, đây là chuyên đề giám sát rất quan trọng của Thường trực HĐND tỉnh, đang được các cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh rất quan tâm. Do đó thời gian tới đề nghị Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu; tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trong thanh, thiếu niên; đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy sử dụng công nghệ cao; chú trọng lĩnh vực quản lý, chuyển hoá địa bàn. Đề nghị Công an tỉnh tiếp thu toàn bộ những ý kiến đóng góp, đồng thời xây dựng báo cáo giải trình cụ thể hơn để Đoàn giám sát hoàn thiện chuyên đề giám sát báo cáo trước HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2022./.

Tin, ảnh: Xuân Thu