Thông báo kết quả các kỳ họp thứ 14,15 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Trong tháng 8-2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành các kỳ họp thứ 14, 15; đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì các kỳ họp.

Tại các kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1- Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh; Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng trên còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát huy ưu điểm, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

2- Xem xét kết quả giám sát đối với đồng chí Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; đồng chí Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; đồng chí Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh trong việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, các đồng chí được giám sát còn có một số hạn chế, khuyết điểm; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Giám đốc Sở, các đồng chí Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; đồng chí Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; đồng chí Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh phát huy ưu điểm, đồng thời rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra.

3- Xem xét đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 01 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Giao An, huyện Giao Thủy bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”; xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ 01 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, bị Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xử phạt 01 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm, do trong thời gian từ tháng 10-2014 đến tháng 1-2015 khi đang công tác tại huyện Mỹ Lộc, đã phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cũng tại các kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác./.