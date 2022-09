Giá xăng giảm hơn 400 đồng/lít, giá dầu tăng hơn 1.300 đồng/lít

Theo điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15 giờ ngày 5-9, giá xăng RON95 giảm 439 đồng/lít, giá dầu tăng quanh mốc 1.400 đồng/lít, giá dầu mazut giảm 471 đồng/kg.

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 23.359 đồng/lít (giảm 366 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 871 đồng/lít; xăng RON95-III: không cao hơn 24.230 đồng/lít (giảm 439 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 25.188 đồng/lít (tăng 1.429 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), nếu không thực hiện chi Quỹ BOG ở mức 300 đồng/lít thì giá bán sẽ là 25.488 đồng/lít, tăng 1.729 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; dầu hỏa: không cao hơn 25.445 đồng/lít (tăng 1.389 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), nếu không thực hiện chi Quỹ BOG 100 đồng/lít thì giá bán sẽ là 25.545 đồng/lít, tăng 1.489 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.077 đồng/kg (giảm 471 đồng/kg so với giá bán hiện hành)./.

PV