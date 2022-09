Công an tỉnh công bố quyết định đặc xá năm 2022

Sáng 1-9, tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước. Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh tham dự buổi lễ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng trao Giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân.

Tại buổi lễ, đại diện Công an tỉnh đã công bố Quyết định số 766 ngày 1-7-2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022. Theo đó, cùng với hơn 2.400 phạm nhân trong cả nước được đặc xá nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2-9, tại tỉnh ta, dịp này có 5 phạm nhân đủ điều kiện được hưởng đặc xá; trong đó 3 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh, 2 phạm nhân đang chấp hành án tại Nhà giam giữ Công an thành phố Nam Định và Công an huyện Trực Ninh.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao căn cước công dân cho các phạm nhân được đặc xá.

Tại buổi lễ công bố quyết định đặc xá, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân; lãnh đạo Công an tỉnh trao căn cước công dân cho các phạm nhân được đặc xá.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng và lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan của tỉnh chụp ảnh, động viên các phạm nhân được đặc xá sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng nhấn mạnh, đặc xá cho các phạm nhân nhân ngày lễ lớn của đất nước là một trong những chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta. Đợt đặc xá lần này tiếp tục khẳng định, thể hiện truyền thống nhân ái, bao dung của dân tộc; đồng thời khuyến khích người bị kết án đang chấp hành án phạt tù ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo để được hưởng sự khoan hồng, phấn đấu rèn luyện trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành hữu quan đã làm tốt công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền đến các cơ sở giam giữ, cũng như toàn thể phạm nhân hiểu đầy đủ về điều kiện, tiêu chuẩn được đề nghị đặc xá; việc xét chọn đối tượng được đặc xá bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, công bằng, chặt chẽ, đúng đối tượng. Đồng chí mong rằng, các phạm nhân được đặc xá sớm vượt qua mặc cảm, tự ti, vươn lên hòa nhập cộng đồng, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội. Cấp ủy, chính quyền các địa phương có phạm nhân được đặc xá năm 2022 cần làm tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, tạo điều kiện để họ sớm ổn định cuộc sống gia đình, tái hòa nhập cộng đồng./.

Tin, ảnh: Xuân Thu