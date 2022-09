Chi trả hỗ trợ 98% tổng số hồ sơ bổ sung từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến cuối ngày 5-9, BHXH 63 tỉnh, thành phố, cơ quan BHXH các cấp đã chi hỗ trợ cho gần 359 nghìn người lao động với số tiền hơn 1.018 tỷ đồng, đạt 98%.

Do có nguồn dữ liệu thống nhất về các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, nên sau 25 ngày quyết liệt triển khai Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện chi trả gói hỗ trợ đạt khoảng 98% tổng số hồ sơ phải thực hiện tính đến thời điểm này. Hiện đã có BHXH 28 tỉnh, thành phố hoàn thành việc chi trả gói hỗ trợ.

Theo thống kê, cả nước có hơn 414 nghìn người thuộc nhóm được hưởng gói bổ sung từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với kinh phí khoảng 1.155 tỷ đồng. Tất cả các hồ sơ chi trả theo Nghị quyết 24 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là những hồ sơ đã nộp đúng hạn trước đó nhưng chưa kịp chi trả do hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cận ngày hết hạn nộp hồ sơ (ngày 19-12-2021).

Do đó, BHXH các địa phương tiếp tục rà soát lại những trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng, đã nộp hồ sơ đúng thời hạn nhưng do kê khai sai thông tin, không liên lạc được và vì lý do chưa nhận được tiền hỗ trợ sẽ cố gắng giải quyết xong trước ngày 25-8-2022; tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021, chậm nhất là ngày 10-9-2022 các cơ quan BHXH sẽ hoàn tất chi trả cho người lao động./.

PV