VTG 2022 - góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp dệt may

Triển lãm Quốc tế về máy móc, thiết bị ngành công nghiệp dệt và may Việt Nam (VTG 2022) sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 24-9-2022 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn.

Triển lãm VTG 2022 sẽ giới thiệu những giải pháp, xu hướng mới nhất 2022, thúc đẩy việc nâng cấp trong toàn bộ chuỗi sản xuất dệt may tại Việt Nam. Đặc biệt triển lãm VTG 2022 năm nay, ngoài triển lãm truyền thống, phiên bản trực tuyến cũng sẽ đồng thời diễn ra nhằm hỗ trợ khách mua không có điều kiện đến triển lãm trực tiếp.

Dự kiến, triển lãm VTG 2022 thu hút hơn 200 thương hiệu quốc tế đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Trung Quốc, Đức, HongKong, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Anh và Việt Nam…

Tại triển lãm, những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp dệt may sẽ giới thiệu hàng loạt máy móc sản xuất tự động với hiệu suất cao trong lĩnh vực dệt may. Có thể kể như Hoang Ma - nhà cung cấp giải pháp nhà máy thông minh hàng đầu trong sản xuất may mặc, cùng các thương hiệu máy may nổi tiếng: Juki, Pegasus và Siruba; Supreme cung cấp giải pháp tùy chỉnh tự động và các doanh nghiệp hàng đầu trong dây chuyền máy cắt như Cosma, YYC, Winda, Bok… Trong thời gian triển lãm, hàng loạt các hội thảo sẽ được tổ chức; các diễn giả từ các Hiệp hội công nghiệp lớn sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn nhằm mang lại thêm nhiều giá trị cho các bên tham gia.

Theo Ban tổ chức, triển lãm VTG 2022 sẽ trở thành một nền tảng lý tưởng cho các nhà sản xuất dệt may Việt Nam trong công cuộc tìm kiếm các giải pháp nâng cấp ngành; có thể tiếp cận các giải pháp công nghiệp tiên tiến trong và ngoài nước, cập nhật thông tin thị trường mới nhất và kết nối với các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp dệt may tại triển lãm này./.

PV