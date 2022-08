UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 - 2022

Sáng 4-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8-2022. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Thúy

7 tháng đầu năm 2022, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Một số chỉ tiêu kinh tế có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,8%; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tăng 14,7%; Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng 15,8%; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 75% dự toán và tăng 31% so với cùng kỳ. Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ. Công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19 được triển khai tích cực. Sản xuất nông nghiệp đã hoàn thành trong khung thời vụ tốt nhất; dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát, không để xảy ra lây lan, bùng phát. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Các công trình trọng điểm của tỉnh tiếp tục được tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Ngành Giáo dục - Đào tạo tiếp tục duy trì thành tích cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đứng thứ nhất toàn quốc về số điểm trung bình các môn thi. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Tuấn

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đánh giá cao nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh; chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Hoàn thành dự thảo quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đảm bảo thời gian quy định; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp. Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư cấp nước sạch. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Ngành nông nghiệp bảo đảm phòng chống lụt bão; ban hành và triển khai thực hiện các quy định mức đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. Ngành Giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện, khai giảng năm học mới. Tiếp tục rà soát, cập nhật việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 để hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22-7-2022 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương./.

Hoàng Tuấn